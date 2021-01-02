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Сбербанк оценил траты россиян в Новый год

В этот Новый год россияне намного чаще делали заказы через интернет — по сравнению с прошлым годом количество покупок в Сети выросло почти в 1,5 раза
Сбербанк SBER ₽271,65 -0,13% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января клиенты эквайринга Сбербанка совершили 94 млн операций на 70 млрд руб. Такие данные банк предоставил РБК. 

Подсчеты велись с утра 31 декабря до 9:00 1 января. Сбербанк — крупнейший банк-эквайер в России.

Количество операций оказалось на 24% больше, чем в прошлом году, а объем трат вырос на 20%. Число покупок через интернет по сравнению с прошлым годом выросло на 45%, до 11,6 млн операций. Вместе с тем, количество покупок, совершенных за рубежом, из-за закрытия границ сократилось почти в четыре раза.

С утра 31 декабря и до утра 1 января клиенты Сбербанка совершили более 23 млн денежных переводов и 15 млн платежей. По сравнению с прошлым Новым годом рост по количеству переводов составил 8,8%, количество платежей выросло на 1,5%.

31 декабря клиенты Сбербанка через интернет сделали более 500 тыс. заказов на доставку еды из ресторанов и супермаркетов — это в 3,3 раза больше, чем в прошлом году.

Россияне увеличили расходы дома из-за невозможности тратить за границей
Общество
Фото:Павел Кассин / ТАСС

Согласно ранее опубликованным данным статистики эквайрингового бизнеса ВТБ, в первой половине декабря 2020 года россияне в 7,5 раза увеличили объем предновогодних интернет-заказов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число онлайн-покупок в традиционно «подарочных» категориях превысило 2,5 млрд руб. Среди самых популярных предновогодних покупок доля интернет-заказов составляет около 15%, а в отдельных сегментах — половину. 

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