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Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Наращивание ВВП невозможно без увеличения уровня дохода россиян. Об этом заявил Forbes президент Crocus Group Араз Агаларов.

По его словам, средняя пенсия в России не превышает $200 (около 12 тыс. руб), у некоторых граждан она даже ниже этой планки. Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие. «Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать», — сказал бизнесмен.

Агаларов добавил, что наблюдает хорошее администрирование со стороны налоговых органов: собираемость налогов растет, а нагрузка на россиян в этой сфере достаточно высокая. Бизнесмен отметил, что если раньше налоговое бремя можно было компенсировать неполной уплатой, то теперь становится невозможным. «И в следующем году все поймут, что то налоговое бремя, которое предусмотрено законодательством, невыполнимо и с ним что-то надо делать. И чем раньше на это обратят внимание — на то, что налоговую нагрузку надо снижать, — тем лучше будут результаты», — заключил Агаларов.

Материал дополняется 

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