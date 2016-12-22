РБК-2017. Избранное

Весь год журналисты РБК расследовали, исследовали, считали, ходили в суды, анализировали и делали прогнозы. Лучшие материалы-2017 — в нашем обзоре

Фото: Олег Яковлев / РБК

Февраль

РБК начал год большим расследованием о том, как в России признали паспорта ДНР и ЛНР. Скоро неофициальные договоренности Москвы с властями непризнанных республик получили законное обоснование — 18 февраля Владимир Путин подписал указ о признании в России паспортов ДНР и ЛНР.

Фото: РБК

Читать расследование

Продолжалась операция России в Сирии. Впервые в истории военно-морского флота страны в бою была задействована палубная авиация. РБК подсчитал, сколько стоил сирийский поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» — более 7,5 млрд руб. В эту сумму вошли затраты на топливо, авиацию и расходы на содержание личного состава.

Читать исследование ​​

Крах банков только набирал обороты в начале 2017 года. Одним из первых пострадал банк РПЦ «Пересвет». Несмотря на то что до февраля контрольный пакет акций банка принадлежал людям и структурам, связанным с РПЦ, как выяснил журнал РБК, им много лет управляли девелоперы, «зарывшие в землю» более 20 млрд руб.

Читать расследование

РБК вместе с Conflict Intelligence Team нашел девятерых погибших в Сирии россиян. Почти все они до отправки в Сирию воевали в Донбассе и служили по контракту в Чечне. На запрос РБК о том, были ли погибшие военнослужащими Вооруженных сил России и при каких обстоятельствах они погибли в Сирии, Минобороны не ответило.

Читать расследование

Несмотря на то что главной городской темой года была, конечно, реновация, которая грозит перекинуться с Москвы на другие российские города, РБК следил за тем, как изменится градостроительная политика столицы в ближайшие годы. На публичных слушаниях жители разных районов Москвы заявляли о несогласии со строительством различных объектов в зонах жилой застройки либо в парках, прилегающих к жилым кварталам. Оказалось, что согласно утвержденным столичными властями Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) все скандальные объекты в них сохранены.

Читать исследование

Журнал РБК нашел в Санкт-Петербурге медиахолдинг с аудиторией более 36 млн человек в месяц. Сначала редакции обитали по адресу скандально известной «фабрики троллей», у них есть общие руководители и, вероятно, один инвестор — «повар» Владимира Путина Евгений Пригожин.

Читать расследование

Апрель

Главной новостью апреля, к сожалению, стал теракт в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Погибли 15 человек, более 60 пострадали. РБК отправился на родину террориста, в киргизский Ош, чтобы выяснить, как «тихий мальчик» Акбарджон Джалилов стал террористом.

​

​​Читать репортаж

Самый известный питерский долгострой — стадион «Санкт-Петербург» — был сдан весной 2017 года. Уже в апреле появились первые жалобы на качество газона, главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сообщил, что поле нового стадиона непригодно даже для тренировок, а РБК выяснил, почему на стадионе за 45 млрд руб. оказалось невозможно играть.

UPD. Отметим, что проблема с полем была решена. На стадионе теперь проходят не только футбольные матчи, но и концерты.



Читать расследование ​

Исаакиевский собор в 2017 году был передан РПЦ, несмотря на то что до этого власти Санкт-Петербурга дважды отказывали в его передаче. РБК выяснил, как принималось это решение, какой статус получит собор и какие проблемы могут возникнуть с его финансированием.

​​Читать расследование

Июнь

Подробности московской реновации, многое в которой до конца не было понятно, стали известны после проведения голосования в июне. Воспользовавшись этим, РБК решил проанализировать, как изменится столица в результате огромной строительной инициативы. Оказалось, например, что плотность застройки в Москве может оказаться выше, чем обещали власти.

​​Читать исследование

Июль

Весь год США ведут расследование о возможном вмешательстве России в выборы президента и связях Трампа и его окружения с российскими гражданами. РБК систематизировал всевозможные сведения и рассказал, с кем из россиян и как связаны члены команды американского президента.

​​Читать спецпроект

1 июля закончился контракт Дмитрия Страшнова как гендиректора ФГУП «Почта России». И продлен он не был. РБК встретился со Страшновым и спросил, почему ему так и не удалось встретиться с Владимиром Путиным, какие бонусы он получил и чем займется теперь.

Читать интервью

РБК выяснил, что Москва готова к еще одной крупнейшей после реновации стройке — на землях, прилегающих к МКАД, по решению города возведут 10 млн кв. м недвижимости. Половина застройки будет жилой, также планируется построить офисные, производственные и другие объекты. Рентабельность такого проекта, по мнению экспертов, невелика.

Читать новость

Еще одна строительная новость. РБК выяснил, кто стоит за проектом платных дорог в Петербурге, который оценивается в 8 млрд руб. Оказалось, что его реализует компания, о которой до мая 2017 года никто не слышал, а реальный владелец спрятан за несколькими офшорами. С проектом оказались связаны адвокаты из Люксембурга, дети бывшего владельца компании, в которой работали нынешние главы «Газпрома» и «Газпром нефти» Алексей Миллер и Александр Дюков, «русская мафия», а также самые большие в России поля конопли.

Читать расследование

Как выяснил РБК, подконтрольный Минобороны Барышский мясокомбинат произвел для гвардии непригодную еду. Главная военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в особо крупном размере. Объем контракта, в рамках которого они получили некачественные пайки, — 680 млн руб. Владельца мясокомбината в октябре арестовали.

Читать расследование

Все лето в Москве продолжалась большая стройка по программе «Моя улица». В этом году, подсчитал РБК, расходы на нее достигли рекордных 42 млрд руб. Только на закупку гранита московские власти потратили 9,6 млрд руб., а некоторые улицы, реконструированные в прошлые годы, были отремонтированы вновь.

Читать новость

Утром 6 мая у касс МХТ в Москве выстроилась огромная очередь за билетами на три премьерных показа спектакля Ренаты Литвиновой «Северный ветер». В считаные минуты билеты были раскуплены, как оказалось, в основном перекупщиками. РБК выяснил, что появившаяся еще в советские времена билетная мафия по-прежнему в деле: оказалось, она контролирует продажу до 20% билетов в самые популярные театры Москвы, а ее оборот исчисляется сотнями миллионов рублей.

Читать расследование

В июле разыгрался международный скандал из-за поставок газовых турбин в Крым: несмотря на санкции, ​при строительстве двух электростанций на полуострове использовались турбины Siemens.

РБК разобрался, как «Ростех» пытался найти замену немецкому оборудованию и кто этому помешал.

Читать расследование

Август

1 августа участники «банды ГТА», грабившие и убивавшие водителей, попытались бежать после очередного судебного заседания по их делу в Мособлсуде. В результате начавшейся перестрелки трое из них погибли. РБК разбирался, почему были нарушены правила конвоирования и как перестрелка в суде стала возможной.

Читать расследование

Кризис вынудил почти все отрасли российской экономики повысить свою производительность, показало исследование РБК, как отрасли экономики приспособились к кризису. Но это не устранило диспропорции на рынке труда: работники стали переходить из эффективных секторов в неэффективные.

Читать исследование

В последние три года Белоруссия стала главным бенефициаром введенного Россией продовольственного эмбарго на поставки продуктов из стран Евросоюза. «Белорусские» киви и устрицы стали поводом для шуток даже на уровне федеральных чиновников. «Продуктовая война» между Россией и Белоруссией из-за реэкспорта санкционного продовольствия привела к новому скандалу: ФТС раскрыла крупнейшую сеть его поставщиков и прибегла к помощи ЦБ, чтобы осложнить жизнь ее участникам. РБК разобрался в подробностях.

Читать расследование

Как выяснил РБК, оперативным сопровождением дела режиссера Кирилла Серебренникова занимается Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. По информации источников, это подразделение курирует в том числе театры и музеи.

Читать расследование

Сентябрь

Корреспонденты РБК смогли поговорить с задержанным за хулиганство в отеле Four Seasons бизнесменом, бывшим сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым. По его словам, он не употреблял алкоголь и наркотики, которые позже были найдены в номере, а также обвинил сотрудников отеля в провокациях. «Я просто выразил свой бунтарский протест таким образом», — объяснил стрельбу бывший сенатор корреспонденту РБК.

Читать расследование

Выборы муниципальных депутатов в сентябре в Москве поставили рекорд по числу кандидатов. Как подсчитал РБК, в депутаты пошла молодежь, а лидирующей профессиональной группой среди претендентов оказались менеджеры компаний, а не бюджетники.

Читать исследование

Банковская система сбоила весь год, в итоге доля частного банковского сектора в России едва ли дотянет до 1% ВВП, что меньше его годовых колебаний. Можно считать, что частной банковской системы, способной служить важным драйвером экономического роста, в России нет. Можно ли перезагрузить неработающую систему, рассуждал экономист Андрей Мовчан.

​Читать мнение

РБК первым рассказал о том, что AliExpress привела в Россию площадку Tmall — одного из лидеров интернет-торговли в Китае и один из самых популярных сайтов в мире. Теперь китайцы смогут не только продавать в России дешевые товары, но и занять нишу премиум-брендов.

Читать

Перестановки губернаторов, проходившие весной и осенью, не прошли бесследно. На их место весь год готовили новые кадры. РБК узнал, как, где и кого готовят в губернаторы.

Видео: РБК

Читать

Главная после реновации столичная тема — мусорные полигоны в Подмосковье. После того как Путину во время прямой линии пожаловались на свалку в Балашихе, подмосковные чиновники решили закрыть большинство других свалок, а РБК узнал, что в Новой Москве будет построен крупнейший в регионе мусорный полигон мощностью до 1 млн т в год.

Читать расследование

Весенние отставки губернаторов продолжились осенью. Всего за год своих постов лишились 20 глав регионов. Что это означает, рассуждал политический обозреватель Кирилл Рогов.

Читать мнение

Десятки часов, проведенные в судах, не прошли бесследно, когда во время одного из заседаний по делу Шакро Молодого обвинение рассказало об устройстве его банды.

Читать репортаж из суда

Кажется, все в 2017 году узнали слово «хайп». Благодарить за это стоит хип-хоп лигу из Санкт-Петербурга Versus, которая популяризировала хип-хоп баттлы в России и сделала их заметным явлением. РБК посчитал, как зарабатывают мировые лиги и почему российская — больше всех.

Читать исследование

За последние пять лет Кремль все чаще назначает губернаторами федеральных «варягов», средний возраст которых падает, посчитал РБК. Чаще всего меняли глав в Иркутске и Перми, а рекордным по отставкам стал 2012 год.

Читать исследование

$2,2 млн, 100 человек, более 6 млн подписчиков и охват до 70 млн в неделю: журнал РБК выяснил, как «фабрика троллей» из Санкт-Петербурга пыталась влиять на исход выборов президента США.

Читать расследование



Ноябрь

1990-е вернулись — конфликт на парковке у башни «Око», в результате которого пострадали шесть человек, произошел из-за неправильно припаркованного черного Mercedes. РБК узнал подробности юбилейного банкета, закончившегося стрельбой.

Читать

Декабрь

Одной из главных тем года стал суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Его последняя речь, мы уверены, должна войти в историю.

Читать текст речи

Счетная палата решила дособирать налоги с россиян. Среди ее предложений — «принудительный» кадастровый учет «старой» недвижимости и снятие ограничений по зачету налогов.

Читать

Индивидуальные предприниматели в России — это далеко не только малый и микробизнес. РБК обнаружил десять ИП, которые за пять лет получили от государства миллиардные контракты, и узнал, на чем они зарабатывают.

Читать исследование

За день до приговора Улюкаеву РБК узнал имя предоставившего $2 млн на «взятку». Оказалось, что деньги для передачи экс-министру в рамках следственного эксперимента предоставил Валерий Михайлов, что следует из показаний генерала ФСБ Олега Феоктистова. В них генерал назвал Михайлова своим знакомым.

Читать

Подведем год анализом того, что не так с показаниями по делу Улюкаева. Использование свидетельств из вторых рук и абсолютное доверие к показаниям сотрудников спецслужб подрывают доверие к приговору экс-министру, считает адвокат Алексей Мельников.

Читать

Спасибо, что были с нами в 2017 году!



