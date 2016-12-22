Итоги 2017 года, 10:44
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РБК-2017. Избранное
Весь год журналисты РБК расследовали, исследовали, считали, ходили в суды, анализировали и делали прогнозы. Лучшие материалы-2017 — в нашем обзоре
Февраль
- РБК начал год большим расследованием о том, как в России признали паспорта ДНР и ЛНР. Скоро неофициальные договоренности Москвы с властями непризнанных республик получили законное обоснование — 18 февраля Владимир Путин подписал указ о признании в России паспортов ДНР и ЛНР.
- Продолжалась операция России в Сирии. Впервые в истории военно-морского флота страны в бою была задействована палубная авиация. РБК подсчитал, сколько стоил сирийский поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» — более 7,5 млрд руб. В эту сумму вошли затраты на топливо, авиацию и расходы на содержание личного состава.
- Крах банков только набирал обороты в начале 2017 года. Одним из первых пострадал банк РПЦ «Пересвет». Несмотря на то что до февраля контрольный пакет акций банка принадлежал людям и структурам, связанным с РПЦ, как выяснил журнал РБК, им много лет управляли девелоперы, «зарывшие в землю» более 20 млрд руб.
Март
- РБК вместе с Conflict Intelligence Team нашел девятерых погибших в Сирии россиян. Почти все они до отправки в Сирию воевали в Донбассе и служили по контракту в Чечне. На запрос РБК о том, были ли погибшие военнослужащими Вооруженных сил России и при каких обстоятельствах они погибли в Сирии, Минобороны не ответило.
- Несмотря на то что главной городской темой года была, конечно, реновация, которая грозит перекинуться с Москвы на другие российские города, РБК следил за тем, как изменится градостроительная политика столицы в ближайшие годы. На публичных слушаниях жители разных районов Москвы заявляли о несогласии со строительством различных объектов в зонах жилой застройки либо в парках, прилегающих к жилым кварталам. Оказалось, что согласно утвержденным столичными властями Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) все скандальные объекты в них сохранены.
- Журнал РБК нашел в Санкт-Петербурге медиахолдинг с аудиторией более 36 млн человек в месяц. Сначала редакции обитали по адресу скандально известной «фабрики троллей», у них есть общие руководители и, вероятно, один инвестор — «повар» Владимира Путина Евгений Пригожин.
Апрель
- Главной новостью апреля, к сожалению, стал теракт в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Погибли 15 человек, более 60 пострадали. РБК отправился на родину террориста, в киргизский Ош, чтобы выяснить, как «тихий мальчик» Акбарджон Джалилов стал террористом.
- Самый известный питерский долгострой — стадион «Санкт-Петербург» — был сдан весной 2017 года. Уже в апреле появились первые жалобы на качество газона, главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сообщил, что поле нового стадиона непригодно даже для тренировок, а РБК выяснил, почему на стадионе за 45 млрд руб. оказалось невозможно играть.
UPD. Отметим, что проблема с полем была решена. На стадионе теперь проходят не только футбольные матчи, но и концерты.
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- Исаакиевский собор в 2017 году был передан РПЦ, несмотря на то что до этого власти Санкт-Петербурга дважды отказывали в его передаче. РБК выяснил, как принималось это решение, какой статус получит собор и какие проблемы могут возникнуть с его финансированием.
Июнь
- Подробности московской реновации, многое в которой до конца не было понятно, стали известны после проведения голосования в июне. Воспользовавшись этим, РБК решил проанализировать, как изменится столица в результате огромной строительной инициативы. Оказалось, например, что плотность застройки в Москве может оказаться выше, чем обещали власти.
Июль
- Весь год США ведут расследование о возможном вмешательстве России в выборы президента и связях Трампа и его окружения с российскими гражданами. РБК систематизировал всевозможные сведения и рассказал, с кем из россиян и как связаны члены команды американского президента.
- 1 июля закончился контракт Дмитрия Страшнова как гендиректора ФГУП «Почта России». И продлен он не был. РБК встретился со Страшновым и спросил, почему ему так и не удалось встретиться с Владимиром Путиным, какие бонусы он получил и чем займется теперь.
- РБК выяснил, что Москва готова к еще одной крупнейшей после реновации стройке — на землях, прилегающих к МКАД, по решению города возведут 10 млн кв. м недвижимости. Половина застройки будет жилой, также планируется построить офисные, производственные и другие объекты. Рентабельность такого проекта, по мнению экспертов, невелика.
- Еще одна строительная новость. РБК выяснил, кто стоит за проектом платных дорог в Петербурге, который оценивается в 8 млрд руб. Оказалось, что его реализует компания, о которой до мая 2017 года никто не слышал, а реальный владелец спрятан за несколькими офшорами. С проектом оказались связаны адвокаты из Люксембурга, дети бывшего владельца компании, в которой работали нынешние главы «Газпрома» и «Газпром нефти» Алексей Миллер и Александр Дюков, «русская мафия», а также самые большие в России поля конопли.
- Как выяснил РБК, подконтрольный Минобороны Барышский мясокомбинат произвел для гвардии непригодную еду. Главная военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в особо крупном размере. Объем контракта, в рамках которого они получили некачественные пайки, — 680 млн руб. Владельца мясокомбината в октябре арестовали.
- Все лето в Москве продолжалась большая стройка по программе «Моя улица». В этом году, подсчитал РБК, расходы на нее достигли рекордных 42 млрд руб. Только на закупку гранита московские власти потратили 9,6 млрд руб., а некоторые улицы, реконструированные в прошлые годы, были отремонтированы вновь.
- Утром 6 мая у касс МХТ в Москве выстроилась огромная очередь за билетами на три премьерных показа спектакля Ренаты Литвиновой «Северный ветер». В считаные минуты билеты были раскуплены, как оказалось, в основном перекупщиками. РБК выяснил, что появившаяся еще в советские времена билетная мафия по-прежнему в деле: оказалось, она контролирует продажу до 20% билетов в самые популярные театры Москвы, а ее оборот исчисляется сотнями миллионов рублей.
- В июле разыгрался международный скандал из-за поставок газовых турбин в Крым: несмотря на санкции, при строительстве двух электростанций на полуострове использовались турбины Siemens.
РБК разобрался, как «Ростех» пытался найти замену немецкому оборудованию и кто этому помешал.
Август
- 1 августа участники «банды ГТА», грабившие и убивавшие водителей, попытались бежать после очередного судебного заседания по их делу в Мособлсуде. В результате начавшейся перестрелки трое из них погибли. РБК разбирался, почему были нарушены правила конвоирования и как перестрелка в суде стала возможной.
- Кризис вынудил почти все отрасли российской экономики повысить свою производительность, показало исследование РБК, как отрасли экономики приспособились к кризису. Но это не устранило диспропорции на рынке труда: работники стали переходить из эффективных секторов в неэффективные.
- В последние три года Белоруссия стала главным бенефициаром введенного Россией продовольственного эмбарго на поставки продуктов из стран Евросоюза. «Белорусские» киви и устрицы стали поводом для шуток даже на уровне федеральных чиновников. «Продуктовая война» между Россией и Белоруссией из-за реэкспорта санкционного продовольствия привела к новому скандалу: ФТС раскрыла крупнейшую сеть его поставщиков и прибегла к помощи ЦБ, чтобы осложнить жизнь ее участникам. РБК разобрался в подробностях.
- Как выяснил РБК, оперативным сопровождением дела режиссера Кирилла Серебренникова занимается Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. По информации источников, это подразделение курирует в том числе театры и музеи.
Сентябрь
- Корреспонденты РБК смогли поговорить с задержанным за хулиганство в отеле Four Seasons бизнесменом, бывшим сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым. По его словам, он не употреблял алкоголь и наркотики, которые позже были найдены в номере, а также обвинил сотрудников отеля в провокациях. «Я просто выразил свой бунтарский протест таким образом», — объяснил стрельбу бывший сенатор корреспонденту РБК.
- Выборы муниципальных депутатов в сентябре в Москве поставили рекорд по числу кандидатов. Как подсчитал РБК, в депутаты пошла молодежь, а лидирующей профессиональной группой среди претендентов оказались менеджеры компаний, а не бюджетники.
- Банковская система сбоила весь год, в итоге доля частного банковского сектора в России едва ли дотянет до 1% ВВП, что меньше его годовых колебаний. Можно считать, что частной банковской системы, способной служить важным драйвером экономического роста, в России нет. Можно ли перезагрузить неработающую систему, рассуждал экономист Андрей Мовчан.
- РБК первым рассказал о том, что AliExpress привела в Россию площадку Tmall — одного из лидеров интернет-торговли в Китае и один из самых популярных сайтов в мире. Теперь китайцы смогут не только продавать в России дешевые товары, но и занять нишу премиум-брендов.
- Перестановки губернаторов, проходившие весной и осенью, не прошли бесследно. На их место весь год готовили новые кадры. РБК узнал, как, где и кого готовят в губернаторы.
Октябрь
- Главная после реновации столичная тема — мусорные полигоны в Подмосковье. После того как Путину во время прямой линии пожаловались на свалку в Балашихе, подмосковные чиновники решили закрыть большинство других свалок, а РБК узнал, что в Новой Москве будет построен крупнейший в регионе мусорный полигон мощностью до 1 млн т в год.
- Весенние отставки губернаторов продолжились осенью. Всего за год своих постов лишились 20 глав регионов. Что это означает, рассуждал политический обозреватель Кирилл Рогов.
- Десятки часов, проведенные в судах, не прошли бесследно, когда во время одного из заседаний по делу Шакро Молодого обвинение рассказало об устройстве его банды.
- Кажется, все в 2017 году узнали слово «хайп». Благодарить за это стоит хип-хоп лигу из Санкт-Петербурга Versus, которая популяризировала хип-хоп баттлы в России и сделала их заметным явлением. РБК посчитал, как зарабатывают мировые лиги и почему российская — больше всех.
- За последние пять лет Кремль все чаще назначает губернаторами федеральных «варягов», средний возраст которых падает, посчитал РБК. Чаще всего меняли глав в Иркутске и Перми, а рекордным по отставкам стал 2012 год.
- $2,2 млн, 100 человек, более 6 млн подписчиков и охват до 70 млн в неделю: журнал РБК выяснил, как «фабрика троллей» из Санкт-Петербурга пыталась влиять на исход выборов президента США.
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Ноябрь
- 1990-е вернулись — конфликт на парковке у башни «Око», в результате которого пострадали шесть человек, произошел из-за неправильно припаркованного черного Mercedes. РБК узнал подробности юбилейного банкета, закончившегося стрельбой.
Декабрь
- Одной из главных тем года стал суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Его последняя речь, мы уверены, должна войти в историю.
- Счетная палата решила дособирать налоги с россиян. Среди ее предложений — «принудительный» кадастровый учет «старой» недвижимости и снятие ограничений по зачету налогов.
- Индивидуальные предприниматели в России — это далеко не только малый и микробизнес. РБК обнаружил десять ИП, которые за пять лет получили от государства миллиардные контракты, и узнал, на чем они зарабатывают.
- За день до приговора Улюкаеву РБК узнал имя предоставившего $2 млн на «взятку». Оказалось, что деньги для передачи экс-министру в рамках следственного эксперимента предоставил Валерий Михайлов, что следует из показаний генерала ФСБ Олега Феоктистова. В них генерал назвал Михайлова своим знакомым.
- Подведем год анализом того, что не так с показаниями по делу Улюкаева. Использование свидетельств из вторых рук и абсолютное доверие к показаниям сотрудников спецслужб подрывают доверие к приговору экс-министру, считает адвокат Алексей Мельников.
Спасибо, что были с нами в 2017 году!