Налоги для физических лиц: ваш гид по ключевым вопросам
0

ФНС объяснила порядок учета платежей по налогам без пени

Сюжет
Налоги для физических лиц: ваш гид по ключевым вопросам
1 декабря — крайний срок для уплаты налогов за 2024 год. Датой исполнения обязательств считается день оплаты, а не обновления данных в личном кабинете, сообщили РБК в ФНС
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Понедельник, 1 декабря — последний день, когда физлица могут своевременно оплатить налоги за 2024 год. Как объяснили РБК в пресс-службе ФНС, дата исполнения обязательств определяется по фактической дате оплаты, а не по дате обновления сведений о состоянии Единого налогового счета в личном кабинете.

«Все платежи будут корректно учтены и отображены датой фактической оплаты налогоплательщиком», — говорится в сообщении.

Платежи, внесенные до 23.59 1 декабря 2025 года, будут считаться произведенными своевременно, и пени по ним начисляться не будут, добавили в ведомстве.

В настоящее время, как отметили в ФНС, в информационной системе налоговых органов проводят плановые мероприятия по отражению платежей и начислений.

«Сведения о состоянии Единого налогового счета указаны по состоянию на последнюю дату обновления», — уточнила пресс-служба. Обновление сведений завершат после 3 декабря.

ФНС напомнила о пенях для физлиц при неуплате налогов до декабря
Финансы
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Ранее ФНС напомнила, что в случае неуплаты имущественных налогов физическими лицами до 1 декабря пени начнут начисляться уже на следующий день.

В ведомстве добавили, что при неисполнении требования налоговиков о погашении долга задолженность будет взыскана в принудительном порядке, в том числе из средств на банковских счетах.

Федеральная налоговая служба ранее также предупредила, что при неуплате налогов пени будут начисляться и владельцам недвижимости, земли и транспортных средств. Размер пеней составит одну трехсотую от ключевой ставки Центрального банка, что примерно равно 5,5 копеек за каждые 100 руб. задолженности.

В начале ноября Оксана Мучараева, налоговый консультант и член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, напомнила, что помимо уплаты налогов на транспорт, землю и имущество за 2024 год до 1 декабря 2025 года, россияне должны будут также уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентов по банковским вкладам. Это касается случаев, когда сумма процентов за 2024 год превышает 210 тыс. руб.

