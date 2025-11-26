 Перейти к основному контенту
ФНС напомнила о пенях для физлиц при неуплате налогов до декабря

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В случае неуплаты имущественных налогов физическими лицами до 1 декабря пени начнут начисляться уже на следующий день, сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

«Напоминаем, что истекает срок для своевременной оплаты физическими лицами налоговых уведомлений за 2024 год. <...> Если указанные в уведомлении налоги не будут оплачены вовремя, то уже со 2 декабря задолженность по налогам будет расти каждый день за счет начисления пеней», — говорится в сообщении ФНС.

В ведомстве добавили, что при неисполнении требования налоговиков о погашении долга задолженность будет взыскана в принудительном порядке, в том числе из средств на банковских счетах.

Налоговые уведомления, отправленные по почте, также можно получить лично в любой налоговой инспекции для физлиц или в уполномоченном МФЦ.

Назван размер пени для россиян за неуплату налогов в срок в 2025 году
Общество

Ранее ФНС сообщила, что владельцам недвижимости, земли и транспорта, которые не заплатят налоги до 1 декабря 2025 года, будут ежедневно начисляться пени в размере одной трехсотой от действующей ключевой ставки ЦБ (примерно 5,5 коп. за каждые 100 руб. долга).

В начале ноября налоговый консультант, член научно-экспертного совета палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева напомнила, что, помимо необходимости уплатить налоги на транспорт, землю и имущество за 2024 год не позднее 1 декабря 2025 года, россиянам до этой даты нужно заплатить НДФЛ с процентов по банковским вкладам, если их сумма за 2024 год превышает 210 тыс. руб.

