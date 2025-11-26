ФНС напомнила о пенях для физлиц при неуплате налогов до декабря
В случае неуплаты имущественных налогов физическими лицами до 1 декабря пени начнут начисляться уже на следующий день, сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) России.
«Напоминаем, что истекает срок для своевременной оплаты физическими лицами налоговых уведомлений за 2024 год. <...> Если указанные в уведомлении налоги не будут оплачены вовремя, то уже со 2 декабря задолженность по налогам будет расти каждый день за счет начисления пеней», — говорится в сообщении ФНС.
В ведомстве добавили, что при неисполнении требования налоговиков о погашении долга задолженность будет взыскана в принудительном порядке, в том числе из средств на банковских счетах.
Налоговые уведомления, отправленные по почте, также можно получить лично в любой налоговой инспекции для физлиц или в уполномоченном МФЦ.
Ранее ФНС сообщила, что владельцам недвижимости, земли и транспорта, которые не заплатят налоги до 1 декабря 2025 года, будут ежедневно начисляться пени в размере одной трехсотой от действующей ключевой ставки ЦБ (примерно 5,5 коп. за каждые 100 руб. долга).
В начале ноября налоговый консультант, член научно-экспертного совета палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева напомнила, что, помимо необходимости уплатить налоги на транспорт, землю и имущество за 2024 год не позднее 1 декабря 2025 года, россиянам до этой даты нужно заплатить НДФЛ с процентов по банковским вкладам, если их сумма за 2024 год превышает 210 тыс. руб.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили