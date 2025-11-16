Назван размер пени для россиян за неуплату налогов в срок в 2025 году

В России владельцам недвижимости, земли и транспорта, которые не заплатят налоги до 1 декабря 2025 года, будут ежедневно начисляться пени в размере одной трехсотой от действующей ключевой ставки ЦБ (примерно 5,5 копейки за каждые 100 руб. долга). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Налоговые уведомления доступны в «Личном кабинете» ФНС, приложении «Налоги физлиц» и на портале госуслуг, бумажные уведомления по почте получают лишь немногие.

Если налог не будет оплачен вовремя, со 2 декабря начнут начисляться пени, а в течение трех месяцев ФНС может выслать требование об уплате и начать взыскание.

С 2025 года служба может взыскивать долги по налогам с банковских счетов должников без решения суда. За неуплату наказание для налогоплательщика предусмотрено вплоть до уголовной ответственности.

В начале ноября налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева напомнила, что помимо необходимости уплатить налоги на транспорт, землю и имущество за 2024 год не позднее 1 декабря 2025 года, россиянам до этой даты нужно заплатить НДФЛ с процентов по банковским вкладам, если их сумма за 2024 год превышает 210 тыс. руб.