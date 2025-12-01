 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Внучке экс-мэра Самары продлили арест по делу о двойном убийстве

Обвиняемой в убийстве внучке экс-мэра Самары продлили арест до 2 февраля
Екатерина Тархова
Екатерина Тархова (Фото: Дарья Малеева / ТАСС)

Самарский районный суд продлил на два месяца — до 2 февраля — арест внучке экс-мэра города Екатерине Тарховой (Бельской), обвиняемой в убийстве своих бабушки и дедушки. Об этом сообщает «РИА Новости».

Бывший глава Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья были найдены мертвыми в начале февраля, незадолго до этого друг мэра заявил в полицию о его исчезновении. Внучку Тархова арестовали через несколько дней, но она тогда отказалась давать показания. Также у Тархова есть дочь, она отбывает наказание за вымогательство.

СК предъявил внучке мэра обвинение в двойном убийстве по ст. 105 УК (убийство), максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет.

Как считают следователи, Тархов и его жена могли бесследно исчезнуть в период с декабря 2024 по январь 2025 года, убийство пары было совершено на фоне «неприязненных отношений». По версии следствия, после Бельская расчленила тела и спрятала их, а затем выбрасывала фрагменты в мусорные контейнеры.

Анастасия Лежепекова
Самара Виктор Тархов убийство внучка арест
