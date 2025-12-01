 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Заработок студенток на инвестициях оказался втрое выше, чем у студентов

Студентки-инвесторы совершают меньше сделок, но при этом получают доходность втрое выше, чем студенты-мужчины. Исследование показало, что девушки предпочитают более стабильные инструменты, такие как облигации и фонды

Студентки, зарабатывающие путем инвестирования, совершают в среднем меньше сделок, однако получают доходность втрое выше, чем учащиеся-мужчины. К такому выводу пришли в Лаборатории инвестиционных исследований Центрального университета и «Т-Инвестициях» после соответствующего анализа.

Специалисты изучили инвестиционную активность более чем 211 тыс. студентов из 430 российских вузов за десяти месяцев 2025 года.

В исследовании отмечается, что инвестиционный портфель у студенток, как правило, меньше, чем у студентов, однако это не мешает им получать более высокую доходность.

Анализ показал, что активным инвестированием занимается каждый шестой студент с брокерским счетом. Средний размер портфеля студента-инвестора составляет 11 тыс. руб.

В какую недвижимость инвестируют те, у кого есть 1 млрд рублей
Радио

Самая высокая инвестиционная доходность у студентов из Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова (139%). В тройку лидеров также вошли Финансовый университет при Правительстве России и Кемеровский государственный университет.

Наиболее популярным инвестиционным инструментом среди студентов стали акции российских компаний на первом месте по популярности у студентов российские акции. Они занимают 38% в портфелях студентов и 33% у студенток.

В пятерке акций, которыми чаще всего торговали студенты в Т-Инвестициях, вошли акции «Сбера», ЛУКОЙЛа, «Т-Технологий», «Яндекса» и «Газпрома».

Немного отстают от акций по востребованности фонды (32 и 37% соответственно). Третий по популярность инструмент — российские облигации. На них приходится 22% в портфелях студентов и 25% у студенток.

«Девушки чаще выбирают инструменты с фиксированной или прогнозируемой доходностью — облигации, фонды. Такой подход к инвестированию не требует постоянного пересмотра портфеля, в отличии от акций. В результате их участие в сделках ниже, но помогает студенткам получать более устойчивый результат даже на волатильном рынке», — говорит соавтор исследования Даниил Волков.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Инвестиции инвестирование студенты
