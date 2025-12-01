Пациенты хосписов заявили о задержках выдачи средств реабилитации

Подопечные нескольких фондов сообщили, что с августа не могут получить средства реабилитации по электронным сертификатам. В Соцфонде заявили, что 98% пациентов обеспечены, а вопрос с остальными решат «в самое ближайшее время»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Пациенты детского хосписа и хосписа для молодых взрослых «Дом с маяком» написали коллективные письма президенту Владимиру Путину, в которых пожаловались на задержки с получением технических средств реабилитации по электронным сертификатам. Копии писем есть у РБК.

Всего в канцелярию президента были направлены три письма с 40 подписантами. Среди них родители детей-инвалидов, признанных нуждающимися в паллиативной помощи, а также совершеннолетние инвалиды.

Они утверждают, что с августа по октябрь направляли заявления в Социальный фонд на получение средств реабилитации. Авторы писем ссылаются на постановление правительства от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», согласно которому услуга должна оказываться в срок от трех до пяти дней. Однако сертификаты части заявителей все еще находятся в статусе «зарезервирован», а купить по сертификату необходимые вещи можно только после присвоения ему статуса «активный», говорится в письме. «Таким образом, нарушены все возможные сроки, в течение которых государство гарантирует обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов и детей-инвалидов», — пишут авторы.

Они попросили провести проверку зачисления денежных средств на счета заявителей, а также обеспечить дальнейшее финансирование электронных сертификатов.

Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации изменился с 1 января 2025 года. До этого можно было воспользоваться электронным сертификатом, получив на него деньги и купив необходимое, либо приобрести все, что нужно, самостоятельно и позже получить за это компенсацию. С начала этого года механизм компенсации потраченных средств отменили, оставив только электронные сертификаты (либо можно получить средства реабилитации в натуральном виде по направлению в специализированную организацию).

В распоряжении РБК есть ответ Соцфонда одному из пациентов хосписа, который написал заявление на получение средств реабилитации 30 сентября. Ответ датирован 25 ноября, в нем говорится, что его сертификат находится в статусе «зарезервирован» и статус изменится на «активный» после доведения бюджетных ассигнований.

Как заявили РБК в «Доме с маяком», среди пациентов хосписа, детей и молодых взрослых из Москвы и Подмосковья, случаев, когда сертификаты формально выданы, но не профинансированы, более 50. Все эти пациенты признаны нуждающимися в паллиативной помощи и по законодательству должны получать помощь в течение трех рабочих дней.

«Задержка с покупкой ТСР в несколько месяцев означает серьезное ухудшение качества жизни ребенка. Невозможность получить в срок необходимые ежедневно подгузники и другие товары из индивидуальной программы реабилитации несет еще большие риски. При этом купить их самостоятельно, а затем получить денежную компенсацию невозможно с января 2025 года. В итоге родители остаются буквально ни с чем, а дети — без самых базовых и жизненно необходимых средств ухода», — сказали в хосписе.

С проблемами с электронными сертификатами также столкнулись подопечные фонда «Гордей», который помогает детям с мышечной дистрофией Дюшенна. Там рассказали, что семьи сталкиваются с задержкой сроков от одного до четырех месяцев. Проблемы также начались в августе. Например, мальчик из Ярославской области ждет средства реабилитации с августа, двое в Ставропольском крае — более двух месяцев, двое в Башкирии — от двух до трех месяцев, сообщили в благотворительном фонде.

Там считают, что механизм по приобретению технических средств реабилитации по электронному сертификату не доработан. Необходимо на законодательном уровне закрепить сроки для зачисления средств на сертификаты и обеспечить их соблюдение, заявили в «Гордее».

О задержках в начислении средств на уже одобренные сертификаты РБК также сообщил генеральный директор протезно-ортопедического центра «Планета Движения» Александр Колябин. По его словам, задержки начались с августа, до этого средства начисляли на сертификаты примерно в течение месяца после направления заявления. Максимальный срок ожидания был с конца июля до ноября — почти четыре месяца. Колябин уточнил, что сейчас среди пациентов центра у 12 человек, как детей, так и взрослых, сертификаты одобрены, но не профинансированы с сентября. При этом некоторые ожидают несколько сертификатов, так как им необходимы парные протезы. По словам Колябина, среди пациентов центра было два человека, которые, ожидая сертификат с августа, получили начисления в ноябре после оставленной жалобы на сайте Соцфонда.

В Соцфонде РБК сообщили, что держат на постоянном контроле вопрос с обеспечением электронных сертификатов. Доля граждан, получивших средства реабилитации в натуральном виде или деньги на их покупку, составляет 98,1%. «Оставшиеся сертификаты будут обеспечены финансированием в самое ближайшее время», — заверили в фонде. Сертификатов, которые были бы в статусе «зарезервирован» с августа, среди выданных Соцфондом нет, добавили там.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, в Минфин и Минтруд.

23 ноября были опубликованы поручения президента по итогам совещания с членами правительства, которое прошло в сентябре. Первое из них — поручение определить порядок финансирования электронных сертификатов, используемых для приобретения технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам. В том числе необходимо установить предельные сроки для перечисления денежных средств на счета, открытые в целях использования указанных сертификатов.

После запросов РБК в официальные ведомства в хосписе «Дом с маяком» сообщили, что на часть сертификатов, которые несколько месяцев находились в статусе «зарезервирован», в последние дни ноября начали поступать средства.