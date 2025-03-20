 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минтруд назвал среднюю стоимость обеспечения протезами

Минтруд: в среднем обеспечение протезами одного человека стоит 970 тыс. руб.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Средняя стоимость обеспечения протезами одного человека в России составляет 970 тыс. руб., заявил глава Министерства труда и социального развития (Минтруда) Антон Котяков. Его слова передает ТАСС.

«Мы видим, что средний чек, который сегодня финансируется в рамках этих программ, у нас вырос до 970 тыс. руб. Сегодня благодаря этому люди получают современные, надежные протезы, которые отвечают всем современным стандартам и требованиям», — сказал он.

Котяков добавил, что количество протезов с микропроцессорным управлением, приобретенных для людей с инвалидностью, в 2024 году увеличилось более чем в два раза.

Глава Минтруда назвал размер единого пособия на детей
Экономика
Фото:Владимир Баранов / Global Look Press

В феврале 2025 года в интервью «Россия 24» Котяков заявил, что протезы российского производства «ничуть не уступают импортным аналогам».

«Я сейчас говорю и про протезы, я сейчас говорю и про стопы, и про руки, и про достаточно высокотехнологичные протезы с микропроцессорным управлением. То есть мы анализируем сегодня параметры, видим, что у нас сегодня продукция соответствует всем мировым стандартам», — сказал тогда Котяков.

Читайте РБК в Telegram.

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минтруда Антон Котяков финансирование реабилитация
Материалы по теме
Глава Минтруда сообщил о начале выплат остатков маткапитала в сентябре
Политика
Минтруд спрогнозировал снижение потребности в госслужащих и продавцах
Экономика
«Коммерсантъ» узнал об идее Минтруда дать самозанятым доступ к больничным
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
Вильфанд спрогнозировал рекордно высокое атмосферное давление в МосквеОбщество, 19:57
Акции VK потеряли более 7% на фоне убытков и планов допэмиссииИнвестиции, 19:45
Поэта Вадима Жука похоронят в МосквеОбщество, 19:44
В ЕС сочли стратегической ошибкой временное прекращение огня на УкраинеПолитика, 19:42
«Дом.РФ» определил города, где можно взять семейную ипотеку на вторичкуНедвижимость, 19:40
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 19:37
В Польше заявили о нескольких вариантах миссии военных Европы на УкраинеПолитика, 19:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умер спортивный журналист Виталий Мелик-КарамовСпорт, 19:35
Минтруд назвал среднюю стоимость обеспечения протезамиОбщество, 18:59
Депздрав Москвы заявил о пройденном пике заболеваемости ОРВИГород, 18:59
Губернатор Запорожской области сообщил об артобстреле Каменки-ДнепровскойПолитика, 18:52
Зеленский заявил, что Киев составит список объектов для защиты от атакПолитика, 18:50
Объем мирового долга превысил $100 трлнИнвестиции, 18:49
В Люблино после реконструкции открылся исторический стадион «Локомотив»Город, 18:44