Минтруд назвал среднюю стоимость обеспечения протезами
Средняя стоимость обеспечения протезами одного человека в России составляет 970 тыс. руб., заявил глава Министерства труда и социального развития (Минтруда) Антон Котяков. Его слова передает ТАСС.
«Мы видим, что средний чек, который сегодня финансируется в рамках этих программ, у нас вырос до 970 тыс. руб. Сегодня благодаря этому люди получают современные, надежные протезы, которые отвечают всем современным стандартам и требованиям», — сказал он.
Котяков добавил, что количество протезов с микропроцессорным управлением, приобретенных для людей с инвалидностью, в 2024 году увеличилось более чем в два раза.
В феврале 2025 года в интервью «Россия 24» Котяков заявил, что протезы российского производства «ничуть не уступают импортным аналогам».
«Я сейчас говорю и про протезы, я сейчас говорю и про стопы, и про руки, и про достаточно высокотехнологичные протезы с микропроцессорным управлением. То есть мы анализируем сегодня параметры, видим, что у нас сегодня продукция соответствует всем мировым стандартам», — сказал тогда Котяков.
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