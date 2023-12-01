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В ВОЗ заявили о самой стремительной эпидемии ВИЧ в Европе

Директор европейской ВОЗ: в Европе наблюдается самый быстрый рост ВИЧ
Несмотря на имеющиеся в европейском регионе ресурсы и технологии для диагностики, лечения и профилактики ВИЧ, именно в Европе наблюдается самая быстрая эпидемия вируса, сообщили в ВОЗ
Фото: Franco Volpato / Shutterstock
Фото: Franco Volpato / Shutterstock

В Европе наблюдается самая быстрая эпидемия ВИЧ в мире, при этом в регионе доступны все инструменты для борьбы с заболеванием, говорится в заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

«50% людей в европейском регионе получают поздний диагноз — люди обращаются за медицинской помощью слишком поздно. Эта тенденция не меняется уже 10 лет. В ряде стран нашего региона показатели смертности неприемлемо высоки, в других передача ВИЧ была почти полностью остановлена», — отметил он.

Клюге отметил, что с имеющимися в европейском регионе ВОЗ ресурсами и технологиями для диагностики, лечения и профилактики передачи инфекции ни у кого не должен развиваться СПИД, а тем более никто не должен умирать от него.

Глава европейского бюро ВОЗ отметил, что если в 1988 году, когда проводился первый Всемирный день борьбы со СПИДом, диагноз ВИЧ был равносилен смертному приговору, то сегодня благодаря достижениям медицины вирус стал хроническим заболеванием.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

В России в 25 регионах проблема ВИЧ выражена высоко или выше среднего, следует из ежегодного рейтинга российских регионов по ситуации с ВИЧ проекта «Если быть точным». Это самое большое число регионов с такой оценкой за последние три года.

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Самая сложная ситуация наблюдается на Урале и в Сибири: в Кемеровской, Челябинской, Иркутской, Томской и Оренбургской областях, а также Алтайском, Красноярском и Пермском краях.

Если в среднем по России на 100 тыс. населения приходится 797 людей с ВИЧ, то в Кемеровской области — 2098 человек, а в Иркутской — 1978, указывается в исследовании.

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Виктория Громова Виктория Громова
ВОЗ ВИЧ Европа рост заболеваемость
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