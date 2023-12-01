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В правительстве пообещали не объединять Большой и Мариинский театры

Голикова: Большой и Мариинский театры объединены не будут
Валерия Гергиева назначили директором Большого театра, он также остается руководителем Мариинки. Театры объединены не будут, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Подумать об объединенной дирекции ранее предлагал Владимир Путин
Татьяна Голикова (справа) и Валерий Гергиев (третий слева)
Татьяна Голикова (справа) и Валерий Гергиев (третий слева) (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Объединения Большого и Мариинского театров не произойдет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время представления дирижера Валерия Гергиева в качестве нового директора Большого театра.

«Большой и Мариинский театры как существовали, так и будут существовать как самостоятельные юридические лица», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Гергиева, который является директором и художественным руководителем Мариинского театра, 1 декабря назначили директором Большого театра. Он будет занимать этот пост в ближайшее пять лет.

Предшественником Гергиева на посту был Владимир Урин, который проработал на этой должности более 10 лет и ушел в отставку по собственному желанию. Он попрощался с коллективом накануне, 30 ноября.

Гергиев работает в Мариинке с 1978 года. Он начал с должности ассистента главного дирижера, а спустя десять лет его избрали музыкальным руководителем театра. В 1996 году он занял пост худрука-директора — возглавил оперную и балетную труппы, а также оркестр.

Урин начал свою театральную карьеру в 1973-м как директор Театра юного зрителя в своем родном Кирове. Затем приехал в Москву, в 1981–1996 годах занимал различные должности в Союзе театральных деятелей России. В 1995-м стал директором Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. В 2013-м его назначили гендиректором Большого театра.

В пресс-службе Мариинки РБК сообщили, что Гергиев «был и остается» директором и худруком театра. «В ближайшей афише Мариинского театра Валерий Абисалович заявлен за дирижерским пультом 3–5 раз в неделю», — рассказали в театре.

Подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки Гергиеву в прошлом году предлагал президент Владимир Путин. «Вы наверняка знаете, что в свое время у нас была Дирекция императорских театров, которая позволяла заботиться о самых лучших коллективах соответствующим образом и развивать если не в одном ключе, то оказывая им поддержку таким образом, чтобы они наилучшим образом друг друга дополняли», — отмечал глава государства.

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Дирекция императорских театров была учреждена в 1766 году императрицей Екате­ри­ной II как государственное учреждение, осуществлявшее управление императорскими театрами. В марте 1917-го ее преобразовали в управление государственными театрами.

Гергиев говорил, что обсуждение объединения двух театров шло еще с середины 1990-х годов. Создание такой дирекции «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности», отмечал он.

В середине ноября объединение Большого и Мариинского театров исключил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры Михаил Швыдкой. При этом он тогда допускал, что оба может возглавить Гергиев. О последнем также сообщали источник РБК, «Известия» и «Фонтанка».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Большой театр Мариинский театр объединение Татьяна Голикова Валерий Гергиев
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