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Пожар на рынке «Садовод» потушили
Пожар на рынке «Садовод» потушили на площади 30 кв. м
Пожар на рынке «Садовод» в Москве потушили. Об этом РБК сообщили в пресс-службе торгового комплекса.
Площадь возгорания достигла 30 кв. м, в 12:18 его полностью ликвидировали. Пострадавших нет, уточнили в «Садоводе», сославшись на экстренные службы.
«ТК «Садовод» продолжает работать в прежнем режиме», — добавили в пресс-службе.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 10:38 мск. Загорелись пять контейнеров между шестой и седьмой линиями.