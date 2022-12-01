Прокуратура наказала полицейских за использование Telegram и WhatsApp

Сотрудники МВД пересылали через мессенджеры конфиденциальную информацию, в том числе отсканированные документы

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Генпрокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности более 100 сотрудников МВД за передачу конфиденциальной информации по незащищенным каналам связи, в том числе через мессенджеры WhatsApp и Telegram, сообщил представитель главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Георгий Калиниченко на совещании в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

По его словам, часто конфиденциальная информация передавалась в мессенджерах в виде фотографий или сканов документов. Ответы на свои запросы полицейские также просили пересылать через WhatsApp, Telegram или другие мессенджеры.

«По результатам принятых мер Генпрокуратурой России в МВД России к дисциплинарной ответственности привлечены более 100 должностных лиц. Руководителям территориальных органов дополнительно направлено соответствующее указание о соблюдении законодательства о персональных данных», — сказал Калиниченко.

Нарушения закона о защите персональных данных были выявлены и в Минэкономразвития. «В Министерстве экономического развития выявлен значительный ряд нарушений. К примеру, до настоящего времени Минэкономразвития не приняты нормативно-правовые акты, определяющие угрозы безопасности персональных данных, актуальные при их обработке в его информационных системах, применяется несертифицированное уполномоченными органами программное обеспечение», — пояснил представитель Генпрокуратуры.

21 марта Тверской суд Москвы признал компанию Meta (владеет WhatsApp, Instagram, Facebook) экстремистской и запретил ее деятельность в России. WhatsApp блокировать не пытались.

В октябре стало известно, что Минпросвещения рекомендовало ограничить использование иностранных мессенджеров и сервисов для занятий в школах. Работникам школ ведомство посоветовало переходить на «VK Мессенджер».