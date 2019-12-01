Под Ярославлем пять человек насмерть отравились неизвестной жидкостью

Под Ярославлем пять человек насмерть отравились неизвестной жидкостью

Все они находились в одной квартире. В СК предполагают, что трое мужчин и две женщины распивали стеклоочиститель

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В поселке Дубки Ярославского района пять человек умерли из-за отравления неустановленным веществом. В Следственном управлении СК по Ярославской области в качестве одной из версий случившегося называют распитие жидкости, предназначенной для удаления грязи со стекол автомобиля.

Указывается, что трое мужчин умерли в квартире, а две женщины скончались уже в больнице. Их тела направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

В июне этого года Роспотребнадзор сообщил о том, что число острых отравлений спиртсодержащими жидкостями достигло максимального показателя за последние пять лет. Чаще всего причиной становилось распитие обыкновенного этилового спирта, однако в ряде случаев жертвы отравлений принимали внутрь также денатурат, одеколон, стеклоочиститель, тормозную жидкость, тосол, а иногда и метиловый спирт.

В докладе Роспотребнадзора отмечается, что наибольший уровень острых отравлений спиртосодержащей продукцией в 2018 году был зафиксирован в Тверской, Новгородской, Магаданской, Ленинградской, Архангельской, Тульской, Ульяновской, Курганской, Томской и Кировской областях России, наименьший — в Чечне, Ингушетии, Севастополе, Сахалинской области, Дагестане, Краснодарском крае, Крыму, Смоленской области, Адыгее и Северной Осетии.