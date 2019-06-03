Число отравлений спиртосодержащими жидкостями достигло максимума за 5 лет

Чаще всего отравления спиртосодержащими жидкостями происходили в 2018 году в Тверской, Новгородской и Магаданской областях России, реже всего — в Чечне, Ингушетии и Севастополе

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В 2018 году число острых отравлений спиртосодержащими жидкостями в России выросло до 35,5 случая на каждые 100 тыс. населения. Из опубликованного Роспотребнадзором доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году» следует, что число таких отравлений стало наибольшим за последние пять лет (в 2017 году было 32 случая на 100 тыс. населения, в 2016 году — 32,9, в 2015 году — 34,6, в 2014 году — 33,6).

В то же время число острых отравлений со смертельным исходом сократилось до минимума за предыдущие пять лет — до 0,078 случая на 1 тыс. населения.

Всего за последние шесть лет (2013–2018 годы) в России, по данным Роспотребнадзора, серьезно отравились спиртосодержащими жидкостями примерно 297,5 тыс. человек, из которых каждый четвертый (78,252 тыс.) умер.

Чаще всего причиной острого отравления, по данным Роспотребнадзора, становилось распитие обыкновенного этилового спирта, однако в ряде случаев жертвы отравлений принимали внутрь и не предназначенные для этого жидкости — денатурат, одеколон, стеклоочиститель, тормозную жидкость, тосол, а иногда и метиловый спирт.

В 2016 году в Иркутске произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник», в составе которого содержался метиловый спирт. В результате распития концентрата скончались 63 человека.