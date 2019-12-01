Появилось видео с места ДТП с автобусом в Забайкалье

Появилось видео с места ДТП с автобусом в Забайкалье

В Сети появилось видео с места падения автобуса в Забайкалье, запись опубликовало в своем Instagram-аккаунте сообщество «В Чите». По информации МЧС, в результате ДТП погибли 15 человек, 18 пострадали, сообщил «Интерфакс».

Видео: chita75_ / Instagram

На кадрах видно, что разбившийся автобус лежит на крыше на льду. Ее смяло, и люди оказались заблокированными в салоне — спасатели пытаются помочь им выбраться.

Автобус вылетел за пределы моста через реку Куэнга в Забайкалье днем 1 декабря. По данным МЧС, в результате происшествия погибли 15 человек, 18 получили травмы, передает «Интерфакс». Причиной аварии в ГИБДД назвали лопнувшее переднее колесо.

Как сообщили РБК в краевом минздраве, на месте происшествия работают пять бригад скорой помощи, в том числе хирург, нейрохирург, анестезиологи и травматологи.