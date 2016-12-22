ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,60 66,62 EUR Нал. 76,49 75,55 USD Бирж. 66,95 +0,74 EUR Бирж. 75,73 +0,33 USD ЦБ. 66,53 -0,10 EUR ЦБ. 75,75 -0,14 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4236,00 +179,00 IMOEX 2392,50 -0,25% RTSI 1126,14 -1,33% Brent 58,64 -1,25% DJIA 25523,68 +0,73% Nasdaq 7329,32 +0,77%
Два судна под иностранными флагами столкнулись у Керченского пролива
Лента новостей
Замминистра Украины напал на депутата Рады в прямом эфире 14:41, Политика Два судна под иностранными флагами столкнулись у Керченского пролива 14:23, Общество В Париже полиция использовала слезоточивый газ против протестующих 14:01, Общество Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 13:45, РБК и EXMO В кабмине поддержали право больных ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей 13:28, Общество Более 700 машин заблокированы на трассах Кубани из-за снежных заносов 13:22, Общество Хоккеист Ковальчук выбыл на неопределенный срок из за инфекции в ноге 13:19, Спорт Европарламенту предложили резолюцию о разрыве партнерства с Россией 12:55, Политика В США пассажирский самолет во время полета потерял обшивку двигателя 12:49, Общество Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 12:40, РБК, Jardin и Greenfield В Омской области задержаны пять поездов из-за схода вагонов на Транссибе 12:08, Общество Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего 11:46, Политика Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 11:15, РБК и Toyo Минобороны показало видео испытания модернизированной ракеты системы ПРО 11:06, Политика Россия развернула РЛС для обнаружения гиперзвуковых ракет над Европой 11:03, Политика Три школьника отравились крысиным ядом в Казани 10:35, Общество Что изменится в российских законах в декабре 10:09, Общество Make science great again: как бороться с постправдой в науке 10:09, Мнение Обама назвал Буша-старшего патриотом и «скромным служителем Америки» 10:03, Общество Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 10:00, РБК и Whirlpool Шесть детей пострадали в ДТП с грузовиком в Красноярском крае 09:34, Общество Несовершеннолетний курсант погиб во время прыжка с парашютом на Сахалине 08:44, Общество Умер 41-й президент США Джордж Буш-старший 08:11, Общество Порошенко назвал сроки созыва Объединительного собора украинских церквей 07:40, Политика СМИ сообщили о сходе с рельсов вагонов военного состава в Омской области 07:25, Общество Роспотребнадзор назвал долю получающих лечение ВИЧ-инфицированных 06:50, Общество Депутат Рады предложил запретить женщинам из России въезд на Украину 06:18, Политика Трамп объявил режим ЧП на Аляске после землетрясения 05:55, Общество
Два судна под иностранными флагами столкнулись у Керченского пролива
Общество, 14:23
0
Два судна под иностранными флагами столкнулись у Керченского пролива
Столкновение двух грузовых судов произошло вблизи Керченского пролива. Одно из них шло под флагом Того, другое — Мальты. После инцидента суда сохранили ход, серьезных повреждений они не получили
Грузовой теплоход Azov Concord (Фото: сайт MarineTraffic)

В районе Керченского пролива произошло столкновение двух судов, которое не повлекло серьезных последствий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Росморречфлота.

«Леди Мария» (Lady Maria, флаг Того) во время маневрирования 30 ноября в 02:26 мск зацепила винтом правую якорную цепь теплохода «Азов Конкорд» (Azov Concord, флаг Мальта). «Леди Мария» доложила, что поврежден винт, «Азов Конкорд» отдал аварийный правый якорь с якорь-цепью, встал на якорь в других координатах, загрязнений нет, пострадавших нет. Никаких последствий серьезных нет», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что оба судна сохранили ход и могут далее выполнять свои задачи.

«Никаких серьезных происшествий там не было, вчера эта была история. «Леди Мария» под флагом Того проходила мимо [судна] и задела якорь-цепь, слегка повредив винт. Последствий для судоходства нет, пострадавших нет», — подтвердили РБК в пресс-службе Росморречфлота.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
Фотогалерея

В минувшее воскресенье, 25 ноября, в Азовском море. неподалеку от Керченского пролива, произошел инцидент: три украинских корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без предупреждения и разрешения вошли в территориальные воды России и продолжили движение, несмотря на требование остановиться. В итоге они были обстреляны и задержаны, позже их отбуксировали в Керчь, а всех 24 украинских моряков арестовали.

​Украинская сторона назвала случившееся агрессией. Киев заверяет, что уведомлял Москву о планах украинских кораблей. В результате случившегося в нескольких украинских регионах на месяц ввели военное положение. И Россия, и Украина завели по факту инцидента уголовные дела.

Авторы: Владислав Гордеев, Анна Трунина.
Теги: столкновение , Судно , Керченский пролив
Главное
Европарламенту предложили резолюцию о разрыве партнерства с Россией Политика
Материалы по теме
Захарова заявила о «ручном урегулировании» конфликта в Керченском проливе Политика
G7 приняла заявление по инциденту в Керченском проливе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter