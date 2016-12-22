Два судна под иностранными флагами столкнулись у Керченского пролива

В районе Керченского пролива произошло столкновение двух судов, которое не повлекло серьезных последствий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Росморречфлота.
«Леди Мария» (Lady Maria, флаг Того) во время маневрирования 30 ноября в 02:26 мск зацепила винтом правую якорную цепь теплохода «Азов Конкорд» (Azov Concord, флаг Мальта). «Леди Мария» доложила, что поврежден винт, «Азов Конкорд» отдал аварийный правый якорь с якорь-цепью, встал на якорь в других координатах, загрязнений нет, пострадавших нет. Никаких последствий серьезных нет», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что оба судна сохранили ход и могут далее выполнять свои задачи.
«Никаких серьезных происшествий там не было, вчера эта была история. «Леди Мария» под флагом Того проходила мимо [судна] и задела якорь-цепь, слегка повредив винт. Последствий для судоходства нет, пострадавших нет», — подтвердили РБК в пресс-службе Росморречфлота.
В минувшее воскресенье, 25 ноября, в Азовском море. неподалеку от Керченского пролива, произошел инцидент: три украинских корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без предупреждения и разрешения вошли в территориальные воды России и продолжили движение, несмотря на требование остановиться. В итоге они были обстреляны и задержаны, позже их отбуксировали в Керчь, а всех 24 украинских моряков арестовали.
Украинская сторона назвала случившееся агрессией. Киев заверяет, что уведомлял Москву о планах украинских кораблей. В результате случившегося в нескольких украинских регионах на месяц ввели военное положение. И Россия, и Украина завели по факту инцидента уголовные дела.