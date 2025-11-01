Ученые назвали выводы из данных о «сейсмической бреши» в Тихом океане

Процесс субдукции в перспективе может вызвать мощное землетрясение, но он слишком длителен для человека, подчеркнули ученые. Кроме того, такое явление наблюдается и в других частях света и нормально для Земли, считают они

Фото: Matt Roberts / Getty Images

В статье американских ученых, которые впервые зафиксировали разрушение тектонической плиты Эксплорер (западное побережье Северной Америки на севере США и юге Канады), речь идет о процессе субдукции, который в перспективе может вызвать землетрясение магнитудой выше 7. Однако этот процесс долговременный с точки зрения человеческой жизни и охватывает миллионы лет, сообщили опрошенные РБК ученые.

Как пояснил РБК доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института физики Земли РАН Алексей Завьялов, субдукция подразумевает собой процесс, когда одна тектоническая плита «подныривает» или «поддвигается» под другую тектоническую плиту. То же произошло и в зоне Каскадия, описанной в статье: там сошлись Тихоокеанская, Северо-Американская плиты, а также Хуан-де-Фука и микроплита Эксплорер. Две последние плиты «подныривают» под Cеверо-Американскую тектоническую плиту, пояснил специалист.

При этом может возникнуть ситуация, при которой неровности двух разных плит «попадут в зацеп» друг с другом. Такой зацеп будет мешать им перемещаться относительно друг друга, и взаимное перемещение плит на время приостановится. Однако главный источник энергии, заставляющий плиты перемещаться, сохранится и будет дальше накапливать ее. Энергия будет «подкачиваться» до тех пор, пока зацеп сможет сдерживать «усилие толкания».

«Но когда-то наступит предел прочности <…> пород, произойдет срыв этого зацепа, и у вас произойдет резкое перемещение одного блока относительно другого. Вот это резкое перемещение, в результате него начнут излучаться сейсмические волны, которые мы ощутим в виде землетрясения», — сказал Завьялов.

Он подчеркнул, что ничего удивительного в субдукционном процессе нет, он является нормальным для Земли и наблюдается также на западной окраине Тихого океана, где Тихоокеанская плита «подныривает» под Евразийскую — в районе восточного побережья Камчатки. Мощное землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее на полуострове в конце июля, стало результатом этого процесса.

В случае с зоной Каскадия, если нанести на карту эпицентры землетрясений, произошедших там, например, в последние 120 лет, можно выяснить, что источников толчков магнитудой больше 7 за все это время в регионе не было, говорит Завьялов.

«То есть это зона так называемой сейсмической бреши. [Это] говорит о том, что там, по-видимому, вот эти плиты, как раз они вошли в зацеп друг с другом, и <…> относительное перемещение плит друг относительно друга, оно приостановилось. Но источник, который толкает эти плиты перемещаться друг относительно друга, он же работает, он никуда не делся. Поэтому в этом локальном месте накапливаются напряжения. И они будут накапливаться до тех пор, пока не произойдет срыв вот этого зацепа. Если этот срыв зацепа произойдет, то мы ощутим землетрясение, [скорее всего], с магнитудой больше 7», — сказал специалист.

Завьялов отметил, что когда и где именно произойдет такое землетрясение, на данный момент неизвестно.

«Если очаг окажется в море, то возможно возникновение волны цунами, которая может натворить много бед не только на близлежащих побережьях Канады и США, но и на другой стороне, на западной окраине Тихого океана, это Камчатка, Курильские острова, Япония», — добавил он. Если же очаг окажется на суше, все будет зависеть и от того, насколько близко к эпицентру землетрясения будут расположены населенные пункты.

«Чем ближе, естественно, тем больше разрушений это сейсмическое событие может произвести», — рассказал ученый.

Поскольку люди не могут прогнозировать землетрясения и другие конкретные сейсмические события с определением места, времени и магнитуды, нужно строить объекты, как жилые, так и производственные, с расчетом на то, что их конструкция должна выдержать толчки в будущем, заключил Завьялов.

Другие опрошенные РБК ученые отметили, что процесс, описанный Завьяловым, занимает длительное время в масштабах человеческой жизни.

«Поскольку поверхностные границы зоны субдукции находятся под водой, наверное, в большинстве случаев, кроме землетрясения, это приводит к изменению давления в жидкости и распространению волны цунами. Этот процесс идет все время. Время от времени приводит к катастрофичным землетрясениям и цунами. Периоды повторяемости таких событий для конкретной зоны измеряются в тысячах лет», — говорит заместитель директора по научной работе Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Алексей Еманов.

Заведующий кафедрой физики Земли физического факультета МГУ, главный научный сотрудник ИФЗ РАН Владимир Смирнов согласился со словами Еманова относительно длительности процесса. Он подчеркнул, что речь идет о феномене, развивающемся в «геологических масштабах времени».

«Рассмотренные в статье сценарии <…> охватывают громадные с точки зрения человека и общества интервалы времени в сотни тысяч — миллионы лет. Соответственно, делать какие-либо выводы из статьи на перспективу, актуальную для человеческой и общественной жизни, нет ни оснований, ни смысла», — отметил специалист.