На дне Тихого океана зафиксировали разлом плиты, угрожающий США и Канаде

Фото: Mario Tama / Getty Images

Ученые впервые зафиксировали разрушение тектонической плиты Эксплорер в Тихом океане, исследование опубликовано в журнале Science Advances. Она находится в зоне под названием Каскадия между Калифорнией (США) и югом канадской провинции Британская Колумбия.

Фрагментация плиты образует микроплиты и изменяет сейсмическую динамику региона, говорится в публикации. Исследование показало, что этот процесс происходит не резко, а постепенно и равномерно. Анализ был проведен геологом Брэндоном Шаком. По словам эксперта, явление показывает, как внутренние силы Земли со временем изменяют форму морского дна.

Как отмечает портал Click Petroleo e Gas, новое исследование показывает, что регион Каскадия, известный сильными землетрясениями и риском цунами, может столкнуться с новыми геологическими проблемами в ближайшие десятилетия. Понимание ритма этих разломов в тектонических плитах крайне важно для прогнозирования частоты и интенсивности будущих землетрясений, считают эксперты.

