Общество⁠,
0

На дне Тихого океана зафиксировали разлом плиты, угрожающий США и Канаде

Science Advances: тектоническая плита распадается в Тихом океане возле США
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Ученые впервые зафиксировали разрушение тектонической плиты Эксплорер в Тихом океане, исследование опубликовано в журнале Science Advances. Она находится в зоне под названием Каскадия между Калифорнией (США) и югом канадской провинции Британская Колумбия.

Фрагментация плиты образует микроплиты и изменяет сейсмическую динамику региона, говорится в публикации. Исследование показало, что этот процесс происходит не резко, а постепенно и равномерно. Анализ был проведен геологом Брэндоном Шаком. По словам эксперта, явление показывает, как внутренние силы Земли со временем изменяют форму морского дна.

Как отмечает портал Click Petroleo e Gas, новое исследование показывает, что регион Каскадия, известный сильными землетрясениями и риском цунами, может столкнуться с новыми геологическими проблемами в ближайшие десятилетия. Понимание ритма этих разломов в тектонических плитах крайне важно для прогнозирования частоты и интенсивности будущих землетрясений, считают эксперты.

Ранее команда геологов из Мэрилендского университета обнаружила древнее морское дно в земной коре под Тихим океаном. Ученые обнаружили необычную область в мантии на глубине от 410 до 660 км. Они предположили, что древнее морское дно погрузилось в толщу Земли в те времена, когда на планете жили динозавры.

