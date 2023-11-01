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Лондон разрешил Потанину участвовать в суде по делу о разводе

Британия разрешила Потанину участвовать в процессе по делу о разводе
Как пишет Bloomberg, адвокаты Потанина попросили суд Великобритании отказать его бывшей жене Наталье в подаче иска о разделе имущества на $5 млрд
Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Власти Великобритании выдали разрешение адвокатам российского бизнесмена Владимира Потанина участвовать в судебном процессе в Лондоне по делу о разводе. Об этом во время слушаний в Верховном суде страны сообщил барон Эдвард Фолкс, который представляет интересы предпринимателя, передает ТАСС.

По словам Фолкса, после получения разрешения Потанин «смог быть юридически представлен» в суде. Бизнесмен с лета 2022 года находится под санкциями Лондона, введенных из-за военных действий на Украине. Как отмечает Financial Times, люди, попавшие под ограничительные меры, могут оплачивать и получать услуги от местных юридических фирм, если они получат специальную государственную лицензию от Управления по осуществлению финансовых санкций.

31 октября Верховном суде Великобритании начались слушания по делу о разделе имущества между Потаниным и его бывшей женой Натальей. Как пишет Bloomberg, адвокаты бизнесмена попросили суд отменить решение предыдущей инстанции, которое позволяет бывшей супруге подать к нему новый иск о разделе имущества на несколько миллиардов долларов.

Суд первой инстанции суд вынес постановление, в котором Потанину обвиняют в «бракоразводном туризме» (divorce tourism). Женщина подала апелляцию, и судьи посчитали, что при бракоразводном процессе бывшая жена бизнесмена получила «мизерную награду», учитывая состояние Потанина (по оценке Bloomberg Billionaires Index — $29,3 млрд, Forbes — $23,7 млрд) и продолжительность 31-летнего брака.

В 2019 году Потанина говорила, что получила от мужа после разбирательств в России около $41,5 млн, а бизнесмен заявлял, что речь идет о $84 млн. Как пишет агентство, Потанина добивается 50% от стоимости доли бывшего мужа в «Норникеле» и дивиденды от нее: этот сумма, по подсчетам Bloomberg, сильно превышает $5 млрд.

Владимир и Наталья Потанины поженились в 1983 году и развелись в 2014-м. После раздела имущества Потаниной достались три земельных участка и два дома, один из которых расположен на Рублевке.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Потанин Наталья Потанина развод Великобритания
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