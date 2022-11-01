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Росздравнадзор нашел в московской аптеке уже выданные льготные препараты

Росздравнадзор нашел незаконно поступившие в московскую аптеку льготные препараты
В конце сентября РБК писал о появлении в столичных аптеках препарата для терапии муковисцидоза, который поставляется в Россию только по госконтрактам для нуждающихся в нем пациентов. Сейчас его предлагали в два раза дешевле
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Росздравнадзор при проверке обнаружил в московской аптеке льготные лекарственные препараты, якобы уже выданные пациентам медицинскими организациями или отпущенные в других аптеках по рецепту. РБК в сентябре писал о попадании в розничную продажу препаратов, которые закупаются государством и выдаются бесплатно.

Проверку провели в аптеке ООО «Еврофарм» на улице Нижней, 5 в Москве, говорится в сообщении. Названия препаратов в ведомстве не назвали, но указали, что они не могли законным путем оказаться в розничной продаже.

«Коды маркировок на упаковках лекарств были намеренно повреждены, чтобы покупатели этих препаратов не могли проверить законность продажи лекарства», — говорится в сообщении.

Поврежденную маркировку восстановили при помощи системы мониторинга движения лекарственных препаратов, и было установлено, что 25 упаковок ранее отпустили по льготным рецептам в Москве и области, Дагестане и Волгоградской области, а еще 24 выдали в медицинских организациях Москвы и области, Рязанской, Новосибирской и Смоленской областей, а также в республике Марий Эл.

По результатам проверки Росздравнадзор составил протоколы по ч. 1 ст. 6.33 (производство, реализация или ввоз на территорию России фальсифицированных лекарственных средств), ч. 2 ст. 6.34 (несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения или внесение в нее недостоверных данных) и ч. 4 ст. 14.1 (предпринимательская деятельность с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) Кодекса об административных правонарушениях, заключили в ведомстве.

В конце сентября РБК писал, что дорогостоящие лекарства, относящиеся к жизненно важным и необходимым, попали в коммерческую розницу, куда они официально не поступают. Из данных единой московской справочной лекарств AptekaMos.ru следовало, что несколько московских аптек предлагают препараты из перечня ЖНВЛП на 30–75% дешевле зарегистрированной предельной цены.

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В частности, речь шла о препарате «Оркамби» (непатентованное наименование — лумакафтор/ивакафтор), который применяется для терапии муковисцидоза (наследственное аутосомно-рецессивное заболевание, характеризующееся поражением желез внешней секреции, тяжелыми нарушениями функций органов дыхания). В трех аптеках он предлагался по цене 340 тыс. руб., хотя зарегистрированная цена упаковки этого препарата составляет более 800 тыс. руб.

В частности, в аптеке компании «Еврофарм» на Нижней улице провизор сообщил о возможности заказать «Оркамби» со склада, а также подтвердил факт продажи препарата «только что». Представители основного дистрибьютора этого лекарства, французской фармкомпании Sanofi, сообщили РБК, что оно никак не могло попасть в розницу, поскольку поставляется только по госконтрактам для пациентов-льготников.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Росздравнадзор лекарства аптека борьба с контрафактом
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