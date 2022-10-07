В России сообщили о дефиците препарата для лечения детского лейкоза

В ассоциации онкопациентов оценили нехватку препарата «Онкаспар» в 2,8 тыс. штук, закупками с разрешения правительства может заняться госфонд «Круг света»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В России возник дефицит препарата французской компании Servier «Онкаспар», применяемого для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию онкопациентов «Здравствуй».

По словам главы ассоциации Ирины Борововой, в большинстве медицинских учреждений запасы препарата, который поставляется в рамках госзакупок, почти исчерпаны, а в Орловской, Иркутской, Ростовской областях и в Центре имени Блохина закончился. Она также заявила о потоке обращений со стороны родителей и врачей.

Российский протокол лечения на основе «Онкаспара» позволяет излечить более 90% пациентов с острым лимфобластным лейкозом, что является одним из лучших результатов в мире, отмечает издание.

Проблемы с наличием «Онкаспара» возникали в 2019 году, когда из-за смены производителя и формы выпуска он потерял регистрацию в России. Тогда проблему решили специальным разрешением правительства, но временный порядок ввоза перестал действовать после того, как Минздрав 4 февраля 2022 года зарегистрировал препарат.

После регистрации по закону необходим перевод упаковки и инструкции, а поступление первых партий «Онкаспара» ожидается в первом квартале 2023 года, сообщили в ассоциации «Здравствуй». В данный момент используются остатки препаратов, которые ввезли до 4 февраля, а для восполнения дефицита в этом году необходимо закупить 2,8 тыс. флаконов, пишет издание.

Боровова направила обращение в Минздрав и государственный фонд «Круг света». Последний может закупать лекарства для конкретных лиц по заявкам, но в ближайшее время может получить разрешение делать запасы. «Возможность для закупок препарата «Онкаспар» через фонд, надеемся, откроется в связи с правками постановлений правительства, которые ожидаются в ближайшее время», — сказали изданию в «Круге света».

Возможность закупки «Онкаспара» через фонд подтвердили в Минздраве. Там также рассказали, что 5 октября выдано заключение о возможности обращения препарата в упаковке, предназначенной для обращении в других странах. Кроме того, комиссия Минздрава рекомендовала включить «Онкаспар» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).