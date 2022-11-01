Что изменится в российских законах в ноябре

Начало осеннего призыва, маркировка электронных сигарет и бутилированной воды, об этих и других изменениях в законах, а также о закрытии нескольких станций московского метро — в материале РБК

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Маркировка товаров

С 1 ноября участники оборота упакованной питьевой воды должны предоставлять сведения об обороте и выводе из оборота бутилированной воды в систему мониторинга. При приобретении такой воды не для ее последующей реализации участники оборота могут не представлять сведения о нем до 30 ноября 2023 года включительно.

2 ноября вступает в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии о маркировке электронных сигарет. Дату введения и порядок маркировки страны — участницы ЕАЭС определят самостоятельно.

Финансы и банки

С 1 ноября брокеры перестанут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов о приобретении ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 10%. Ранее порог для таких сделок составлял 15%.

10 ноября — последний день, когда инвесторы могут подать заявление о принудительной конвертации депозитарных расписок в российские акции. Не позднее 24 ноября российские депозитарии должны будут открыть обратившимся счета и зачислить на них российские ценные бумаги или отказать в проведении операций.

С 23 ноября кредиторы смогут запрашивать у ФНС России подтверждение, что заемщик был мобилизован и принимает участие в СВО, для предоставления ему льготного периода по кредиту.

Бизнес

12 ноября вступают в силу изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства». В него добавят статью, регулирующую программы развития поставщиков (исполнителей, подрядчиков), которые будут состоять из мероприятий по оказанию финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки участникам программ.

Информационные технологии

С 1 ноября начинается эксперимент по предоставлению права использования программ, алгоритмов и баз данных на условиях открытой лицензии, а также по созданию условий для использования открытого программного обеспечения. Эксперимент продлится до 30 апреля 2024 года, в нем примут участие Минцифры, МВД, Росреестр, РФРИТ (Российский фонд развития ИТ), федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды, исполнительные органы субъектов и госкорпорации. Юридические и физические лица могут направить заявки об участии в эксперименте на добровольной основе до 1 апреля 2023 года.

Армия

1 ноября, на месяц позднее, чем обычно, начинается осенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до 31 декабря. Призвать в армию планируется 120 тыс. человек.

30 ноября вступают в силу изменения в правила оборота оружия. Граждане, уволенные в запас с правом ношения военной формы, смогут подать заявление о праве пожизненного хранения и ношения с военной формой боевого холодного клинкового оружия (кортика). Срок рассмотрения такого заявления составит до двух месяцев. В дальнейшем при смене места жительства подавать заявление о регистрации такого оружия не нужно.

Московский транспорт

С 4 по 8 ноября будет закрыт участок Московского метрополитена от станции «Октябрьская» до станции «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии. Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ, для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро.

С 12 ноября на ремонт закроют участок Замоскворецкой линии московского метро от «Автозаводской» до «Орехово». Движение между станциями восстановят к весне 2023 года.