Свидетель по делу рейса MH17 заявил о предложенном ему домике в Голландии

Свидетель по делу рейса MH17 заявил о предложенном ему домике в Голландии

Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровоглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, которого Киев считает одним из свидетелей по делу о гибели рейса MH17 над Донбассом, рассказал о допросе европейскими следователями во время его содержания под стражей на Украине, передает «РИА Новости».

По его словам, первый допрос проводили сотрудники СБУ и Генпрокуратуры Украины, второй — представители правоохранительных органов Австралии и Нидерландов. Цемах утверждает, что в Генпрокуратуре предупредили его, что ему только пожизненное светит, но многое будет зависеть от того, что он расскажет следователям из Европы.

«Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии — вот это меня удивило. Я торговаться не стал», — сказал он в интервью Кириллу Вышинскому, бывшему главе офиса «РИА Новости» на Украине.

Цемах и Вышинский вернулись в Россию в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом, который состоялся в сентябре 2019 года.