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WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
По информации издания, принадлежащая Виталию Юсуфову компания Willow Project приобрела особняк в Кремниевой долине в мае прошлого года

Покупателем особняка в калифорнийском городе Менло-Парк, предложившим за него Deutsche Bank $72 млн, стал Виталий Юсуфов, сын бывшего министра энергетики России Игоря Юсуфова, сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Построенный в 1950-х особняк в испанском колониальном стиле в Менло-Парк, где расположена штаб-квартира Facebook, был выставлен на торги в 2017 году, когда цены на недвижимость в Кремниевой долине заметно выросли. В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.

Однако в Deutsche Bank, по данным WSJ, возникли разногласия, так как часть руководителей банка высказывала обеспокоенность по поводу возможного недовольства контролирующих органов США притоком в страну «российских денег».

Стандартная проверка Deutsche Bank не выявила признаков возможного отмывания средств, тем не менее контролеры признали Юсуфова «политически значимым лицом» и сочли необходимым передать сделку на рассмотрение работающего в американском подразделении Deutsche Bank комитета по репутационным рискам.

Тот отказался одобрить продажу особняка Юсуфову, указав на наличие рисков в связи с политическим климатом и возможностью расширения введенных в отношении России санкций. Однако это решение было обжаловано в глобальном комитете по репутационным рискам Deutsche Bank. Несмотря на возражения занимавшего тогда пост главы комитета по репутационным рискам в США Ричарда Вебера, большинство членов комитета сочло возможным провести сделку в связи с отсутствием обоих Юсуфовых в санкционных списках.

Willow Project официально стала владельцем особняка, служившего ранее штаб-квартирой журнала Sunset, а затем принадлежавшего Time, в мае 2018 года.

Источники WSJ утверждают, что недавно Deutsche Bank передал информацию о сделке в надзорные органы США.

Игорь Юсуфов занимал пост министра энергетики России в 2001–2004 годах, в 2002–2004 годах он также возглавлял советы директоров в «Роснефти» и «Транснефтепродукте», в 2003–2013 годах был членом совета директоров «Газпрома». В 2011 году им была создана Корпорация «Энергия», занимающаяся добычей нефти и газа в ХМАО, ЯНАО, Томской области, Красноярском крае и в Якутии. В 2018 году компания выиграла право на разработку двух нефтегазовых участков на полуострове Ямал.

В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Виталий Юсуфов, Игорь Юсуфов, Deutsche Bank, Кремниевая долина
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