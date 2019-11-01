WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

По информации издания, принадлежащая Виталию Юсуфову компания Willow Project приобрела особняк в Кремниевой долине в мае прошлого года

Покупателем особняка в калифорнийском городе Менло-Парк, предложившим за него Deutsche Bank $72 млн, стал Виталий Юсуфов, сын бывшего министра энергетики России Игоря Юсуфова, сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Построенный в 1950-х особняк в испанском колониальном стиле в Менло-Парк, где расположена штаб-квартира Facebook, был выставлен на торги в 2017 году, когда цены на недвижимость в Кремниевой долине заметно выросли. В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.

Однако в Deutsche Bank, по данным WSJ, возникли разногласия, так как часть руководителей банка высказывала обеспокоенность по поводу возможного недовольства контролирующих органов США притоком в страну «российских денег».

Стандартная проверка Deutsche Bank не выявила признаков возможного отмывания средств, тем не менее контролеры признали Юсуфова «политически значимым лицом» и сочли необходимым передать сделку на рассмотрение работающего в американском подразделении Deutsche Bank комитета по репутационным рискам.

Тот отказался одобрить продажу особняка Юсуфову, указав на наличие рисков в связи с политическим климатом и возможностью расширения введенных в отношении России санкций. Однако это решение было обжаловано в глобальном комитете по репутационным рискам Deutsche Bank. Несмотря на возражения занимавшего тогда пост главы комитета по репутационным рискам в США Ричарда Вебера, большинство членов комитета сочло возможным провести сделку в связи с отсутствием обоих Юсуфовых в санкционных списках.