Компания экс-министра энергетики выиграла право на добычу нефти на Ямале

АО «Корпорация Энергия» бывшего главы Минэнерго России Игоря Юсуфова выиграла право на разработку двух нефтегазовых участков на полуострове Ямал. Об этом говорится в сообщении корпорации, поступившем в РБК.

Аукцион прошел 14 сентября в Тюмени, в нем также участвовали компании НОВАТЭК, «Роснефть» и «Газпром нефть». По итогам торгов «Энергия» заплатит 925 млн руб. за Еркутаяхский участок и 113 млн руб. за участок Южно-Ямальский-6. «Для корпорации победа в аукционе означает расширение присутствия южной части Ямальского полуострова», — указывается в сообщении.

Отмечается, что они расположены вблизи других осваиваемых компанией Ярсалинского и Пичигуяхского участков. Также «Энергия» осваивает Малотамбейский и Ниливойский участки на севере Ямала.

Суммарные запасы нефти на Еркутаяхском участке (здесь и далее — по категориям Д1 и Д2) оцениваются в 27,8 млн т, газового конденсата — 30,3 млн т, газа — 462,5 млрд куб. м. На участке Южно-Ямальский-6 общие ресурсы нефти оценены в 15,8 млн т, газового конденсата — 17,3 млн т, газа — 264,1 млрд куб. м.

«Корпорация Энергия» была учреждена в 2011 году Игорем Юсуфовым, который в 2001–2004 годах был министром энергетики России. Компания занимается добычей нефти и газа в ХМАО, ЯНАО, Томской области, Красноярском крае и в Якутии.

По итогам аукциона право на разработку Толавэйского месторождения на Гыдане получила «Роснефть», компания заплатила за него 613 млн руб. Его суммарные запасы нефти (по категориям Д1 и Д2) оцениваются в 22,7 млн т, газового конденсата — 22 млн т, газа — 233,2 млрд куб. м​.

Отмечалось, что «Роснефть» уже владеет Минховским, Южно-Кустарниковым и Каркасным участками на полуострове.​