Жители Крыма оказались самыми позитивными пользователями соцсетей

Чаще всего позитивные эмоции выражают в социальных сетях жители Крыма и Севастополя, реже всего — жители Якутии, Чечни и Ингушетии

Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости

Экспертный центр Brand Analytics представил свой ежегодный рейтинг регионов по эмоциональному состоянию жителей, которое они выражают в социальных сетях. Рейтинг регионов по так называемого индексу любви в этом году возглавили Севастополь и Крым, где «индекс любви» составил 6,5 и 6,3 соответственно, следует из исследования (есть в распоряжении РБК).

Исследование построено на анализе сообщений о «любви» и «ненависти» от первого лица в настоящем времени в постах и комментариях в соцсетях жителей всех 85 регионов России. Речь идет о таких фразах, как «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив» или «я ненавижу», «меня раздражает», «бесит».

Исследование проводилось с 20 по 30 октября. За исключением репостов и рекламных сообщений, эксперты насчитали 1,1 млн сообщений от первого лица, отвечающих критериям анализа. 82,7% сообщений были позитивными и только 17,3% — негативными. В среднем по России «индекс любви» составил 4,7. То есть о любви пишут больше, чем о ненависти, в 4,7 раза, объясняют эксперты.

По результатам исследований пятерка лидеров распределилась следующим образом: