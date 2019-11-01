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Жители Крыма оказались самыми позитивными пользователями соцсетей
Чаще всего позитивные эмоции выражают в социальных сетях жители Крыма и Севастополя, реже всего — жители Якутии, Чечни и Ингушетии
Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости

Экспертный центр Brand Analytics представил свой ежегодный рейтинг регионов по эмоциональному состоянию жителей, которое они выражают в социальных сетях. Рейтинг регионов по так называемого индексу любви в этом году возглавили Севастополь и Крым, где «индекс любви» составил 6,5 и 6,3 соответственно, следует из исследования (есть в распоряжении РБК).

Исследование построено на анализе сообщений о «любви» и «ненависти» от первого лица в настоящем времени в постах и комментариях в соцсетях жителей всех 85 регионов России. Речь идет о таких фразах, как «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив» или «я ненавижу», «меня раздражает», «бесит».

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Исследование проводилось с 20 по 30 октября. За исключением репостов и рекламных сообщений, эксперты насчитали 1,1 млн сообщений от первого лица, отвечающих критериям анализа. 82,7% сообщений были позитивными и только 17,3% — негативными. В среднем по России «индекс любви» составил 4,7. То есть о любви пишут больше, чем о ненависти, в 4,7 раза, объясняют эксперты.

По результатам исследований пятерка лидеров распределилась следующим образом:

  • Севастополь с индексом любви 6,5
  • Республика Крым (6,3)
  • Костромская область (6,1)
  • Ненецкий автономный округ (6,1)
  • Краснодарский край (6,0)

В десятке любвеобильных регионов также оказались Астраханская область (5,8), Еврейская автономная область (5,6), Московская область (5,6). Далее идут сразу четыре региона с «индексом любви» 5,5 — Забайкальский край, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Ростовская область.

Аутсайдерами рейтинга в этом году стали Чеченская Республика с «индексом любви» 3,7, Ингушетия (3,5) и Якутия (3,1).

Эксперты также выяснили, что в целом настроение россиян за год изменилось в лучшую сторону. Так, в наименее любвеобильных регионах индекс составил 3,1 против 2,5 в прошлом году, а достигнутый максимум — 6,5 против 5,3 в аналогичном периоде 2018 года.

Также установлено, что чаще о любви говорят люди старше 55 лет (в 4,3 раза чаще чем о ненависти). Пользователи в возрасте от 18 до 44 лет чуть более сдержаны, они выражают позитивные эмоции в 3,6 раза чаще, чем негативные.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: исследования, соцсети
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