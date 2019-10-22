Сбербанк зафиксировал рост потребительской уверенности среднего класса

Представители российского среднего класса по-прежнему склонны экономить, но уже готовы позволить себе больше расходов от отдых, медицину и походы в ресторан, сообщили аналитики Сбербанка

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Индекс потребительской уверенности российского среднего класса увеличился в третьем квартале 2019 года с минус 21% до минус 16%, свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу Сбербанка (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).

Опрос разработан исследовательским агентством Cint и проводится по методике, соответствующей ежеквартальным опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, применяемым в ЕС. Исследование основано на опросе 2,3 тыс. граждан в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тыс. человек.

Индекс по-прежнему находится в отрицательной зоне, но рост показали все его компоненты, и заметнее всего улучшились индикаторы личного благосостояния, а также индекс оценки условий для совершения крупных покупок, отметили аналитики Сбербанка.

Представители российского среднего класса, как и раньше, стремятся меньше тратить на продукты питания, но при этом они стали не так активно экономить на непродовольственных товарах, следует из результатов опроса.

Значительнее всего сократилась доля тех, кто ограничивает расходы на отдых: с 43% в втором квартале 2019 года до 38% респондентов в третьем квартале 2019 года;

Доля «Ивановых», стремящихся меньше тратиться на походы в рестораны и кафе снизилась с 62% до 59%;

Уменьшилась и доля представителей среднего класса, которые стараются экономить на развлечениях, на 4 п. п. до 50% в третьем квартале, а также на услугах ЖКХ — на 2 п. п. до 22%;

Рекордно низкого уровня достигла доля тех, кто намерен снизить свои расходы на медицину — 19% против 23% в предыдущем опросе.

Снижение инфляции (в сентябре потребительские цены снизились до 4% против 4,3% в августе) положительно сказалось на оценке экономических условий для создания сбережений, следует из результатов исследования.

Доля Ивановых, считающих текущую экономическую ситуацию благоприятной для формирования сбережений, увеличилась на 1 п. п. по сравнению с третьим кварталом 2018 года, достигнув 19%.

Индекс, отражающий склонность респондентов к сбережениям, увеличился до минус 28% по сравнению с минус 31% в третьим кварталом прошлого года.

«Подобная динамика «индекса Иванова» соответствует нашим предположениям о том, что в отсутствие негативного новостного потока настрой постепенно будет улучшаться. Повышению потребительской уверенности также способствовало ускорение роста доходов в третьем квартале, зафиксированное официальной статистикой», — отметил глава Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик.