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Сбербанк зафиксировал рост потребительской уверенности среднего класса
Представители российского среднего класса по-прежнему склонны экономить, но уже готовы позволить себе больше расходов от отдых, медицину и походы в ресторан, сообщили аналитики Сбербанка
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Индекс потребительской уверенности российского среднего класса увеличился в третьем квартале 2019 года с минус 21% до минус 16%, свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу Сбербанка (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).

Опрос разработан исследовательским агентством Cint и проводится по методике, соответствующей ежеквартальным опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, применяемым в ЕС. Исследование основано на опросе 2,3 тыс. граждан в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тыс. человек.

Индекс по-прежнему находится в отрицательной зоне, но рост показали все его компоненты, и заметнее всего улучшились индикаторы личного благосостояния, а также индекс оценки условий для совершения крупных покупок, отметили аналитики Сбербанка.

  • Представители российского среднего класса, как и раньше, стремятся меньше тратить на продукты питания, но при этом они стали не так активно экономить на непродовольственных товарах, следует из результатов опроса.
  • Значительнее всего сократилась доля тех, кто ограничивает расходы на отдых: с 43% в втором квартале 2019 года до 38% респондентов в третьем квартале 2019 года;
  • Доля «Ивановых», стремящихся меньше тратиться на походы в рестораны и кафе снизилась с 62% до 59%;
  • Уменьшилась и доля представителей среднего класса, которые стараются экономить на развлечениях, на 4 п. п. до 50% в третьем квартале, а также на услугах ЖКХ — на 2 п. п. до 22%;
  • Рекордно низкого уровня достигла доля тех, кто намерен снизить свои расходы на медицину — 19% против 23% в предыдущем опросе.
  • Снижение инфляции (в сентябре потребительские цены снизились до 4% против 4,3% в августе) положительно сказалось на оценке экономических условий для создания сбережений, следует из результатов исследования.
  • Доля Ивановых, считающих текущую экономическую ситуацию благоприятной для формирования сбережений, увеличилась на 1 п. п. по сравнению с третьим кварталом 2018 года, достигнув 19%.
  • Индекс, отражающий склонность респондентов к сбережениям, увеличился до минус 28% по сравнению с минус 31% в третьим кварталом прошлого года.

«Подобная динамика «индекса Иванова» соответствует нашим предположениям о том, что в отсутствие негативного новостного потока настрой постепенно будет улучшаться. Повышению потребительской уверенности также способствовало ускорение роста доходов в третьем квартале, зафиксированное официальной статистикой», — отметил глава Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик.

По итогам января-июня 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян демонстрировали падение: сокращение за первое полугодие составило 1,2%. Из-за отрицательной динамики показателя Минэкономразвития пересмотрело прогноз по реальным доходам населения на 2019 год в десять раз — с 1 до 0,1%. Однако в третьем квартале показатель резко вырос — на 3%. В Росстате объяснили ускорение темпов роста реальных доходов россиян повышением зарплат россиян как в официальном, так и в теневом секторах. Скачок реальных доходов в июле—сентябре вывел показатель по итогам января—сентября в положительную зону (прирост на 0,2%).

Автор: Юлия Старостина
Теги: Сбербанк, средний класс
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