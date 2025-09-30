В Москве задержали сотрудника банка, который смертельно ранил начальницу
Полиция и Росгвардия задержали в Москве мужчину, который нанес смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
По данным Следственного комитета, сотрудник подразделения финансовой организации на Автозаводской улице ударил ножом свою начальницу, женщина скончалась на месте.
Название банка в сообщениях СК и МВД не уточняют.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
Материал дополняется
