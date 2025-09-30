 Перейти к основному контенту
Зарезавшему начальницу сотруднику московского банка предъявили обвинение

СК: сотруднику московского банка предъявили обвинение в убийстве начальницы
Сотрудник банка на фоне неприязненных отношений зарезал свою начальницу на рабочем месте. Его задержали там же, теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
Фото: СК России
Фото: СК России

Работнику московского банка предъявили обвинение в убийстве своей начальницы, сообщил Следственный комитет.

Убийство произошло 30 сентября в отделении банка на Автозаводской улице.

«На фоне возникших в ходе совместной работы личных неприязненных отношений он нанес не менее двух ножевых ранений своей начальнице. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сообщил СК.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство), по ней грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый дал признательные показания, следствие будет просить о его аресте.

Было установлено, что фигурант заранее спланировал преступление, для убийства он использовал нож, который взял в своей квартире. Орудие убийства изъято.

В Москве задержали сотрудника банка, который смертельно ранил начальницу
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

МВД ранее сообщало, что погибшая была заместителем руководителя филиала банка. РЕН ТВ со ссылкой на источник передавал, что убитую звали Наталья, ей было 37 лет. По информации телеканала, конфликт произошел после того, как мужчина узнал, что начальница «собирается его снова оштрафовать и уволить».

Подозреваемого задержали на месте. Его зовут Константин Топоров, пишет РЕН ТВ. Он работал в банке больше года, рассказала телеканалу его мать. По словам Топорова, на работе над ним «издевались».

«Осторожно, новости» пишут, что Топорову 40 лет, он приехал в столицу из Новокузнецка. По информации телеграм-канала, за последний месяц мужчина получил несколько взысканий, ему грозило увольнение, а коллеги жаловались на конфликтное поведение. Погибшая — Наталья Паскова — работала в банке с 18 лет, указывает телеграм-канал.

