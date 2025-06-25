Ученые предупредили о превращении ледников в Альпах в «швейцарский сыр»

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Знаменитые швейцарские ледники все больше походят на швейцарский сыр, испещренный дырами, из-за влияния изменения климата на эти природные образования, пишет The Independent.

Шаткое состояние швейцарских ледников проявилось в прошлом месяце, когда селевой поток с альпийской горы затопил деревню Блаттен на юго-западе Швейцарии. Ледник Бирч, который удерживал массу скальных пород у вершины, обрушился, вызвав сход лавины в долину внизу. Деревня была эвакуирована заранее, что предотвратило человеческие жертвы, пишет газета.

Хотя эксперты в первую очередь связывают селевые потоки с геологическими сдвигами, глобальное потепление также признается важным фактором, хотя и в меньшей степени. В Альпах и Швейцарии, где находится больше всего ледников в Европе, их отступление наблюдается около 170 лет, однако с 1980-х годов сокращение стало устойчивым.

Как пишет The Independent, климатический центр Copernicus Европейского союза сообщил, что май 2025 года стал вторым самым теплым маем за всю историю наблюдений в мире, хотя температуры в Европе были ниже среднего показателя за этот месяц по сравнению со средним значением с 1991 по 2020 год.

Профессор геонаук и гляциолог из Университета Пенсильвании Ричард Элли отметил, что сокращение ледников имеет широкие последствия для сельского хозяйства, рыболовства и уровня питьевой воды в том случае, когда речь идет о трансграничных реках.

«Самые большие опасения по поводу горных ледников могут быть связаны с водными проблемами — сейчас сокращающиеся ледники поддерживают летние (часто в засушливый сезон) потоки, которые аномально выше нормы, но это прекратится, когда ледники исчезнут», — сказал он в комментарии The Independent.

Для Швейцарии еще одной возможной проблемой является электричество: альпийская страна получает подавляющее большинство своей энергии за счет гидроэлектростанций, работающих от ее озер и рек, и масштабное таяние ледников может поставить это под угрозу, пишет издание.