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Министр заявил о нехватке детских загородных лагерей в России

Большинство лагерей в стране организованы при школах, а не на стационарной основе. Такие программы не позволяют ребенку полноценно отдохнуть и восстановиться, считают депутаты
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Нехватка детских лагерей при рекордном спросе

В России объективно недостаточно стационарных лагерей, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе правительственного часа в Государственной думе, прошедшего днем 1 октября.

Среди других проблем в организации детского отдыха Кравцов отметил отсутствие единых программ воспитания, нелегальный сектор частных лагерей, ветхую инфраструктуру лагерей, отсутствие единого закона о детском отдыхе. «Мы уже в правительстве стали над ним [законом] работать и в ближайшее время планируем обсудить этот законопроект», — добавил министр.

Как отметил Кравцов, сейчас в стране всего 39 тыс. лагерей всех типов, и подавляющее большинство — 83% — это пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей. При этом стационарных — всего около 2 тыс., половина из которых находятся в частной собственности. Организация отдыха в частных лагерях с точки зрения образовательных программ и воспитательной составляющей никаким образом не контролируется министерством, указал Кравцов.

«Доступность лагерей проблематична. Стоимость отдыха высокая. Речь идет именно о стационарных лагерях, а не о пришкольных площадках. Мы понимаем, что такая возможность в школах есть, но дети должны отдыхать в стационарных лагерях, загородных, чтобы были полноценный отдых и оздоровление», — прокомментировал выступление министра председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Кравцова, резкая тенденция сокращения стационарных лагерей наблюдается еще с 1985 года, а в 1990-е и 2000-е годы детские лагеря были распроданы на коттеджные поселки и гостиницы. «В последние годы нам удалось остановить этот процесс и даже переломить. Важным решением был запрет перепрофилирования лагерей», — указал он.

Также, по словам министра, существуют и лагеря, не включенные в региональные реестры, где детский отдых организовывается, не опираясь ни на какие государственные стандарты. Этим летом выявили 10 таких несанкционированных лагерей, но в действительности, по словам министра, их намного больше.

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«Учитывая сложившуюся ситуацию, где перед нами стоит задача увеличивать количество стационарных лагерей, нам необходимо создавать легальные возможности не только на уровне Федерации и субъектов, но и предложив специальные условия для бизнеса, который был бы заинтересован в том, чтобы инвестировать в детский отдых», — предложил Кравцов.

В то же время востребованность детских лагерей растет, как и объем финансирования детского отдыха. В бюджете 2024 года, напомнил министр, были выделены рекордные 83 млрд руб., что на 15 млрд руб. больше по сравнению с предыдущим годом. Также на 465 тыс. выросло число детей, побывавших в лагерях, в этом году всего отдохнули 5,7 млн детей — около 29% от общего числа школьников.

Численно выросло и количество тех, кто организует детский отдых, — этим летом в России работали более 39 тыс. детских лагерей всех типов, что на 173 организации больше, чем в прошлом году.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в ходе правительственного часа предложила поменять подход к формированию статистики — исключить пришкольные лагеря из статистики детского отдыха и оздоровления.

«Давайте перестанем лукавить, давайте убирать это из статистики, потому что отдохнувших на самом деле не 5,7 млн детей и детских организаций, а гораздо меньше 2,2 тыс., и мы не достигли даже доковидного периода ни по охвату детей, ни по количеству загородных детских организаций», — сообщила Останина. Она отметила, что Минпросвещения проблему понимает, но Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерство здравоохранения видят риски ликвидации лагерей, которые занимаются оздоровлением, или же несоответствие лагерей прямому назначению. «Нам позиция непонятна», — заключила депутат.

Представители Роспотребнадзора и Минздрава в ходе правительственного часа слова Останиной не прокомментировали.

Число несоответствующих нормам лагерей снизилось

По данным Роспотребнадзора, которые представила замглавы ведомства Ирина Брагина, в этом году почти в три раза снизилось число лагерей, которые получили заключение о несоответствии, и в два раза снизилось количество лагерей, входящих в реестры и не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения.

По данным службы, в 2024 году в летних лагерях было зарегистрировано практически в два раза меньше очагов кишечных инфекций, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, отметила Брагина, изменились и характеристики очагов: если раньше основными возбудителями вспышек острых кишечных инфекций были бактерии, то сейчас преобладают кишечные вирусы.

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При этом 75% очагов возникают из-за передачи через пищу. «Основные причины возникновения кишечных вспышек в лагерях — это наличие носителей вирусных кишечных инфекций среди работников пищеблоков. Порядка 66% очагов имели именно эти причины», — указала Брагина. По данным Роспотребнадзора, изменяется и структура организации питания: все больше организаций отдыха и оздоровления детей заключают договоры со сторонними организациями.

Брагина отметила, что в 2024 году также увеличилось число лагерей с выявленными Роспотребнадзором нарушениями санитарного законодательства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие нарушения зафиксировали в 42% проверенных лагерей. При этом перед началом работы все эти организации получали положительные санитарно-эпидемиологические заключения.

Володин поинтересовался, каким образом нарушения все-таки происходят, если организации получают заключение Роспотребнадзора. Представитель службы в свою очередь связала это с «грубейшими» нарушениями требований уже после начала работы лагеря. «Мы контролируем допуск перед началом оздоровительной кампании», — объяснила Брагина.

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Сергей Кравцов

министр просвещения России
17 марта 1974 года
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