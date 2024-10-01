Машков назвал имя нового директора Театра Олега Табакова

Машков этим летом был назначен руководителем «Современника», при этом он сохранил свою должность в Театре Олега Табакова. Сегодня он представил труппе нового директора театра — ей стала София Голик

София Голик (Фото: Московский театр Олега Табкова)

Директором Театра Олега Табакова, первым заместителем художественного руководителя Владимира Машкова стала София Голик, сообщил сам Машков на сборе труппы театра, передает «РИА Новости».

«Я хочу представить вам первого заместителя художественного руководителя и директора Театра Олега Табакова — София Витальевна Голик, директора Школы Олега Табакова — Марина Викторовна Самусева», — сказал худрук.

Должность директора Театра Олега Табакова была вакантна с конца 2018 года, когда об уходе по собственному желанию объявил Александр Стульнев. Эту должность он занимал с основания театра — 1997 года.

Машков этим летом был назначен руководителем «Современника», при этом он сохранил свою должность в Театре Олега Табакова, основанным в 1987 году народным артистом СССР Олегом Табаковым. Театр включает в себя две сцены: на Малой Сухаревской площади и улице Чаплыгина, художественно-производственный комбинат и театральную школу.

Табаков скончался в марте 2018 года на 83-м году жизни. Машков — его ученик. Ранее он работал в качестве режиссера и в «Табакерке», и в Московском художественном театре.

Помимо культурной деятельности Машков активно участвует в политической жизни страны. В 2018-м и 2024-м он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, в 2018-м и в 2023-м — доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Артист поддержал проведение Россией военной операции на Украине. В марте 2022 года по его инициативе на фасаде Театра Олега Табакова появилась гигантская георгиевская лента, выложенная в виде буквы Z. Находится под санкциями Украины и ЕС.