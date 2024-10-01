 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Машков назвал имя нового директора Театра Олега Табакова

Директором Театра Олега Табакова стала София Голик
Машков этим летом был назначен руководителем «Современника», при этом он сохранил свою должность в Театре Олега Табакова. Сегодня он представил труппе нового директора театра — ей стала София Голик
София Голик
София Голик (Фото: Московский театр Олега Табкова)

Директором Театра Олега Табакова, первым заместителем художественного руководителя Владимира Машкова стала София Голик, сообщил сам Машков на сборе труппы театра, передает «РИА Новости».

«Я хочу представить вам первого заместителя художественного руководителя и директора Театра Олега Табакова — София Витальевна Голик, директора Школы Олега Табакова — Марина Викторовна Самусева», — сказал худрук.

Должность директора Театра Олега Табакова была вакантна с конца 2018 года, когда об уходе по собственному желанию объявил Александр Стульнев. Эту должность он занимал с основания театра — 1997 года.

Коллективу театральной школы Олега Табакова представили нового худрука
Общество

Машков этим летом был назначен руководителем «Современника», при этом он сохранил свою должность в Театре Олега Табакова, основанным в 1987 году народным артистом СССР Олегом Табаковым. Театр включает в себя две сцены: на Малой Сухаревской площади и улице Чаплыгина, художественно-производственный комбинат и театральную школу.

Табаков скончался в марте 2018 года на 83-м году жизни. Машков — его ученик. Ранее он работал в качестве режиссера и в «Табакерке», и в Московском художественном театре.

Помимо культурной деятельности Машков активно участвует в политической жизни страны. В 2018-м и 2024-м он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, в 2018-м и в 2023-м — доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Артист поддержал проведение Россией военной операции на Украине. В марте 2022 года по его инициативе на фасаде Театра Олега Табакова появилась гигантская георгиевская лента, выложенная в виде буквы Z. Находится под санкциями Украины и ЕС.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Машков театр Олег Табаков
Материалы по теме
Машков пообещал отправить артистов театра Табакова в Донбасс
Общество
В театре Табакова объяснили появление буквы Z на фасаде
Политика
Коллективу театральной школы Олега Табакова представили нового худрука
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 104,17 (+0,7) Инвестиции, 30 сен, 17:44 Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 93,22 (+0,51) Инвестиции, 30 сен, 17:44
В СК опровергли данные о вменяемости убившей своего ребенка женщиныОбщество, 16:50
На что вы тратите время: 4 подсказки, чтобы найти в себе предпринимателяPro, 16:39
Ранивший мурманского губернатора назвал свой поступок неадекватнымПолитика, 16:39
На Украине заявили о боях в центре УгледараПолитика, 16:38
Банкротство физических лиц: как обнулить долги и что будет потомИнвестиции, 16:37
ЦБ изучит криптовалютные платежи россиян за ближайшие полгодаКрипто, 16:29
Мошенники начали звонить от лица столичного депздраваLife, 16:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Акции «Аренадата» в первую минуту торгов на Мосбирже выросли почти на 17%Инвестиции, 16:21
Темные стороны перфекциониста: как управленцы разрушают свои компанииPro, 16:18
Сотрудница банка похитила у клиентов ₽15 млн с помощью кредитов в долгОбщество, 16:15
Дума приняла закон об ужесточении наказания за сокрытие номеров на машинеОбщество, 16:10
В РАН выступили в защиту преподавания теории Дарвина в школахОбщество, 16:07
Быстрые деньги: как устроен рынок микрозаймов в ИндииОтрасли, 16:07
Искусствовед и мастер шлягера: жизнь композитора Вячеслава ДобрынинаОбщество, 16:07 