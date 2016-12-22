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Директор «Табакерки» заявил об уходе из театра
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Директор «Табакерки» заявил об уходе из театра
Общество, 12:15
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Директор «Табакерки» заявил об уходе из театра

Директор Московского театра Олега Табакова Александр Стульнев заявил, что подал заявление об уходе. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я беру и ухожу по собственному желанию из театра, никто меня не выгонял. Мне уже сделано новое предложение. Возможно, это будет Театр имени Маяковского», — сказал он.

В приемной Стульнева РБК пояснили, что он «еще работает». На вопрос о дате окончания его полномочий РБК не смогли ответить. В пресс-службе Московского академического театра имени Маяковского РБК отказались прокомментировать информацию о возможном назначении Стульнева.

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Общество

Александр Стульнев в 1975 году закончил филологический факультет Саратовского государственного университета, после чего на протяжении восьми лет работал директором Саратовского Академического театра драмы. В 1991 году он стал директором московского Нового театра, а с 1997 года начал работать в качестве директора Московского театра Олега Табакова. Стульнев является заслуженным работником культуры России и членом Союза театральных деятелей.

Теги: «Табакерка» , директор
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