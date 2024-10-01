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Шуфутинский назвал Добрынина великим композитором своего времени

Шуфутинский — о Добрынине: великий композитор своего времени
Шуфутинский назвал Добрынина «великим композитором своего времени» и сравнил с Мокроусовым, Дунаевским и Соловьевым-Седым. Певец рассказал о дружбе с артистом с 1975 года и заявил, что его будут помнить
Михаил Шуфутинский и Вячеслав Добрынин (слева направо)
Михаил Шуфутинский и Вячеслав Добрынин (слева направо) (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский рассказал РБК, что дружил с умершим сегодня народным артистом России Вячеславом Добрыниным с 1975 года.

«Можно очень трудно сказать. Больше, чем чувствуешь. И даже то, что чувствуешь, говорить невозможно. Мы были друзьями начиная с 1975 года. Огромная часть жизни прошла вместе. Это поистине был потрясающий, невероятный, великий композитор своего времени», — сказал певец.

По мнению Шуфутинского, Добрынина можно поставить в один ряд с такими композиторами, как Борис Мокроусов («Вологда», «Когда весна придет, не знаю», «Одинокая гармонь»), народный артист СССР Василий Соловьев-Седой («Подмосковные вечера», «Где же вы теперь, друзья-однополчане», «Пора в путь-дорогу») и народный артист РСФСР Исаак Дунаевский (гимн Москвы «Дорогая моя столица», «О Родине» («Широка страна моя родная»), «Песня о веселом ветре»).

«Столько, сколько он (Добрынин. — РБК) сделал для российской, советской песни своего периода, даже трудно сравнить с кем-то. Будем помнить всегда его, вспоминать его добрым словом, слышать его песни, слышать его голос. Будем его любить всегда. Прощай, Слава», — добавил Шуфутинский.

Друг Добрынина рассказал, что станет с последней песней композитора
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Вячеслав Добрынин

Вячеслав Добрынин умер 1 октября на 79-м году жизни.

Добрынин известен и как исполнитель, и как композитор. Песни на его музыку исполняли многие артисты, например, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Надежда Кадышева, ВИА «Веселые ребята», группа «Самоцветы» и другие. Среди известных песен, которые исполнял сам Добрынин, — «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Бабушки-старушки».

«Синий туман похож на обман»: как Вячеслав Добрынин пел свои песни
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Полина Мартынова Полина Мартынова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Вячеслав Добрынин Михаил Шуфутинский композитор
Вячеслав Добрынин фото

Вячеслав Добрынин

певец, композитор
25 января 1946 года
Михаил Шуфутинский фото

Михаил Шуфутинский

музыкант, певец, продюсер
13 апреля 1948 года
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