Шуфутинский назвал Добрынина «великим композитором своего времени» и сравнил с Мокроусовым, Дунаевским и Соловьевым-Седым. Певец рассказал о дружбе с артистом с 1975 года и заявил, что его будут помнить

Михаил Шуфутинский и Вячеслав Добрынин (слева направо) (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский рассказал РБК, что дружил с умершим сегодня народным артистом России Вячеславом Добрыниным с 1975 года.

«Можно очень трудно сказать. Больше, чем чувствуешь. И даже то, что чувствуешь, говорить невозможно. Мы были друзьями начиная с 1975 года. Огромная часть жизни прошла вместе. Это поистине был потрясающий, невероятный, великий композитор своего времени», — сказал певец.

По мнению Шуфутинского, Добрынина можно поставить в один ряд с такими композиторами, как Борис Мокроусов («Вологда», «Когда весна придет, не знаю», «Одинокая гармонь»), народный артист СССР Василий Соловьев-Седой («Подмосковные вечера», «Где же вы теперь, друзья-однополчане», «Пора в путь-дорогу») и народный артист РСФСР Исаак Дунаевский (гимн Москвы «Дорогая моя столица», «О Родине» («Широка страна моя родная»), «Песня о веселом ветре»).

«Столько, сколько он (Добрынин. — РБК) сделал для российской, советской песни своего периода, даже трудно сравнить с кем-то. Будем помнить всегда его, вспоминать его добрым словом, слышать его песни, слышать его голос. Будем его любить всегда. Прощай, Слава», — добавил Шуфутинский.

Вячеслав Добрынин умер 1 октября на 79-м году жизни.

Добрынин известен и как исполнитель, и как композитор. Песни на его музыку исполняли многие артисты, например, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Надежда Кадышева, ВИА «Веселые ребята», группа «Самоцветы» и другие. Среди известных песен, которые исполнял сам Добрынин, — «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Бабушки-старушки».