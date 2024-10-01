«Синий туман похож на обман»: как Вячеслав Добрынин пел свои песни

Video

Вячеслав Добрынин за свою жизнь написал около 1000 песен. Долгие годы он сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым. Вместе они создали множество хитов, в том числе «Все, что в жизни есть у меня» (для ВИА «Самоцветы») и «Прощай» (изначально ее спел ВИА «Лейся, песня», но широкую известность получила версия Льва Лещенко).

Большую часть своих песен он исполнял самостоятельно — «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро». Как он сам исполнял их — в видео РБК.