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«Синий туман похож на обман»: как Вячеслав Добрынин пел свои песни

Кадры с выступлениями Вячеслава Добрынина

«Синий туман похож на обман»: как Вячеслав Добрынин пел свои песни
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Вячеслав Добрынин за свою жизнь написал около 1000 песен. Долгие годы он сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым. Вместе они создали множество хитов, в том числе «Все, что в жизни есть у меня» (для ВИА «Самоцветы») и «Прощай» (изначально ее спел ВИА «Лейся, песня», но широкую известность получила версия Льва Лещенко).

Большую часть своих песен он исполнял самостоятельно — «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро». Как он сам исполнял их — в видео РБК.

Умер Вячеслав Добрынин
Общество
Вячеслав Добрынин

Теги
Вячеслав Добрынин композитор песни музыка
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Умер Вячеслав Добрынин
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