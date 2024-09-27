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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ отчиталась о разоблачении в Крыму двух агентов украинских спецслужб

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Сотрудники главка ФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух агентов украинских спецслужб, которые передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведения о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста, сообщает ТАСС.

Один из задержанных — 45-летний житель Крыма, который сам предложил Службе безопасности Украины (СБУ) помощь в предоставлении информации. В частности, он передал сведения о координатах установки противовоздушной обороны (ПВО) в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста.

Второй задержанный — 43-летний иностранец, который передавал представителям Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины данные разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения, военной техники, подразделений.

Следственный отдел УФСБ возбудил против агентов украинских спецслужб уголовные дела по ст. 275 и ст. 276 Уголовного кодекса (государственная измена в форме шпионажа и передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации). Мужчинам грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

ФСБ регулярно сообщает о задержании и аресте россиян, которые по заданию службы безопасности или Главного управления разведки Украины пытаются совершить теракты или диверсии.

В частности, 24 сентября в Донецкой народной республике (ДНР) спецслужбы задержали жителя Донецка, которого подозревают в работе на украинскую разведку, а также в участии в террористической деятельности.

Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), ст. 205 (террористический акт), ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление).

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ФСБ украинские спецслужбы Крым Севастополь задержание
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