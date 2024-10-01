 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МВД предложило ограничить срок временной регистрации мигрантов годом

Срок регистрации временно пребывающих в Россию мигрантов могут ограничить одним годом, следует из предложенных МВД поправок.

«Постановка на учет по месту пребывания временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более чем на один год», — так может быть изменен пункт 32 постановления правительства «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Сейчас там дана такая формулировка: «на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более чем на срок временного пребывания такого иностранного гражданина в Российской Федерации» согласно закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» или же международным договорам России.

Сейчас годом ограничен срок регистрации только мигрантов, которые работают в России по патенту.

На жительницу Камчатки завели дело за фиктивную прописку 135 мигрантов
Общество

С 1 октября Госдума приступит к рассмотрению пяти законопроектов в сфере миграционной политики для «наведения порядка» в ней. Это инициативы, предполагающие:

  • признание отягчающим обстоятельством совершение преступления лицом, которое пребывает на территории России нелегально;
  • признание организации незаконной миграции особо тяжким преступлением;
  • введение мер повышенной ответственности за преступления, связанные с поддельными документами, фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан;
  • введение внесудебной блокировки интернет-ресурсов, на которых публикуются предложения о предоставлении мигрантам незаконных услуг и поддельных документов;
  • полный запрет на прием экзаменов у мигрантов для «посреднических организаций».
Теги
мигранты МВД миграционная политика
Материалы по теме
Глава Хабаровского края анонсировал планы ограничить работу мигрантов
Общество
Яровая призвала проверять детей мигрантов на знание русского перед школой
Общество
В Москве накрыли оформлявшую нелегальным мигрантам документы банду. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 104,17 (+0,7) Инвестиции, 30 сен, 17:44 Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 93,22 (+0,51) Инвестиции, 30 сен, 17:44
Тефлоновый Марк, Заклинатель Трампа. Чем известен новый генсек НАТОПолитика, 07:30
В конце октября россиянам предстоит шестидневная рабочая неделяОбщество, 07:29
Над Белгородской областью за ночь сбили восемь беспилотниковПолитика, 07:27
«Сбить зарплаты». Фирмы в России активно нанимают программистов из АфрикиPro, 07:00
Роскомнадзор оценил рынок белой рекламы в интернете почти в ₽400 млрдТехнологии и медиа, 07:00
Жителя Приамурья приговорили к 13 годам колонии за финансирование ВСУПолитика, 06:57
МВД обвинило Украину в попытках добиться исключения России из ИнтерполаПолитика, 06:53
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
МВД предложило ограничить срок временной регистрации мигрантов годомОбщество, 06:35
Армия Ливана опровергла отход от границы с ИзраилемПолитика, 06:22
Три человека погибли при нападении мужчины с ножом в магазине в ШанхаеОбщество, 06:07
Россияне рассказали, как часто меняли работуОбщество, 06:00
WSJ узнала о разногласиях у руководителей Ирана по ответу на атаки ЦАХАЛПолитика, 05:46
На жительницу Камчатки завели дело за фиктивную прописку 135 мигрантовОбщество, 05:35
СК предъявил официальное обвинение экс-депутату от «Новых людей»Политика, 05:15