МВД предложило ограничить срок временной регистрации мигрантов годом

Срок регистрации временно пребывающих в Россию мигрантов могут ограничить одним годом, следует из предложенных МВД поправок.

«Постановка на учет по месту пребывания временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более чем на один год», — так может быть изменен пункт 32 постановления правительства «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Сейчас там дана такая формулировка: «на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более чем на срок временного пребывания такого иностранного гражданина в Российской Федерации» согласно закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» или же международным договорам России.

Сейчас годом ограничен срок регистрации только мигрантов, которые работают в России по патенту.

С 1 октября Госдума приступит к рассмотрению пяти законопроектов в сфере миграционной политики для «наведения порядка» в ней. Это инициативы, предполагающие: