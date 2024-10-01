На жительницу Камчатки завели дело за фиктивную прописку 135 мигрантов

Полиция Камчатского края завела уголовное дело против незаконно прописавшей в квартире 135 мигрантов жительницы Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Факт нарушения миграционного законодательства полицейские обнаружили совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизма.

Уголовное дело возбуждено пр статье 322.3 Уголовного кодекса — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее в Москве полицейские задержали по подозрению в организации незаконной миграции троих мужчин, которые заключали с приезжими фиктивные трудовые договоры. Мигрантов, которые нигде не работали, массово регистрировали хостелах либо в жилых помещениях «неблагополучных и безработных граждан», которых для этой цели искали сообщники фигурантов дела.

Своих клиентов правонарушители находили, размещая объявления в мессенджерах. Всего услугами злоумышленников воспользовались более тысячи человек. Фигуранты дела получали от 5 тыс. до 10 тыс. руб. от каждого заказчика, всего они заработали более 5 млн руб.