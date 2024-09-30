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Аресты генералов ,  
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Полковника Росгвардии арестовали за мошенничество с ущербом на ₽80 млн

Полковника Росгвардии арестовали за мошенничество с ущербом на 80 млн руб.
Сюжет
Аресты генералов
Бывший начальник одной из структур Росгвардии полковник Гамаюнов был отправлен в СИЗО на два месяца. В его деле фигурирует гособоронзаказ на поставки Росгвардии летно-технических комплексов, сообщает ТАСС
Олег Гамаюнов
Олег Гамаюнов (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Бывшего начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова взяли под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Факт ареста Гамаюнова агентству подтвердили в 235-м гарнизонном военном суде, не уточнив его должность.

«Военный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гамаюнова Олега Олеговича, родившегося 30 апреля 1979 года, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), на срок до 26 ноября», — сказал собеседник ТАСС.

По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным источников агентства, в деле полковника фигурирует гособоронзаказ на поставки Росгвардии летно-технических комплексов. Ущерб, возникший из-за действий Гамаюнова, оценивают более чем в 80 млн руб.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ Росгвардии по Москве, направил запрос в 235-й гарнизонный военный суд.

Замглавы крымской Росгвардии арестовали по делу о превышении полномочий
Политика
Виталий Салманов

Ранее в сентябре заместителя главы управления Росгвардии по Крыму полковника полиции Виталия Салманова арестовали на два месяца по делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), ему тоже грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, он нанес ущерб в размере 1,5 млн руб., подписав акты и приняв работы по госконтракту на 20 млн руб. на ремонт казармы спецназа, хотя они не были выполнены полностью, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

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Росгвардия мошенничество
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