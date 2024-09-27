Обвиняемого в мошенничестве по делу о госконтрактах Минобороны арестовали

Суд повторно арестовал Владимира Иванова, отклонив жалобу защиты. Он подозревается в хищениях при реализации контрактов Минобороны. С 2022 года Иванов находится под санкциями США как лицо, связанное с ООО «Радиоавтоматика»

Тверской районный суд города Москвы (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Тверской районный суд Москвы арестовал Владимира Иванова, которому вменяют хищение средств посредством мошенничества при реализации госконтрактов для Минобороны, передает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Постановление Тверского районного суда <…> в отношении Иванова Владимира Александровича оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — приводит агентство выдержку из материалов.

Иванову вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до десяти лет лишения свободы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Тверского районного суда.

В Тверском районном суде сейчас рассматривается уголовное дело Иванова В. А. по аналогичной статье. Иванов был помещен под арест в начале августа, однако защита обжаловала это решение.

Иванову вменяют хищение денежных средств, выделенных на реализацию госконтракта на выполнение работ для нужд Минобороны, отмечает «РИА Новости» со ссылкой на документы. С каким госконтрактом связано уголовное дело Иванова, не уточняется, сумма ущерба также не обозначена.

Адвокаты просили суд не избирать их подзащитному меру пресечения, связанную с лишением свободы, и настаивали, что в деле «отсутствуют доказательства события преступления и причастности [Иванова] к нему». Также они отмечали, что фигуранта задержали через год после возбуждения уголовного дела (оно было заведено 22 августа 2023 года, следует из документов). ТАСС пишет, что адвокаты пытались аргументировать свою позицию тем, что у Иванова на попечении находятся двое малолетних детей, а он сам имеет инвалидность.

В документах также указано, что фигурант с 2022 года находится под персональными санкциями США, отмечает «РИА Новости». В соответствующих списках Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) значится имя Иванова Владимира Александровича, что совпадает с инициалами обвиняемого. В списке он указан как лицо, связанное с компанией ООО «Радиоавтоматика». Против нее Соединенными Штатами также введены санкции.

По данным СПАРК, Владимир Иванов в 2017 году владел 50% «Радиоавтоматики», зарегистрированной в Москве, затем эта доля была передана другим лицам. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.