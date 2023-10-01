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В Нижнем Новгороде загорелся продуктовый склад на площади 3,1 тыс. кв. м

Спасатели тушат пожар на территории продуктового склада на улице Коновалова в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области.

Пожару присвоен 3 ранг сложности, к его тушению привлечены 100 человек и 28 единиц техники.

Спустя полчаса МЧС сообщило о ликвидации открытого горения. Площадь пожара составила 3,1 тыс. кв. м, жертв и пострадавших нет.

В июле этого года на нижегородском заводе «Сибура» загорелась производственная установка. В тушении огня задействовали 80 человек и 24 единицы техники. Спустя полчаса факельное горение было прекращено, далее началось охлаждение производственной установки.

Портал NN.RU со ссылкой на свои источники в экстренных службах сообщал, что после начала пожара на заводе произошел взрыв. По словам собеседника портала, на предприятии горела производственная установка, содержащая химическое вещество и кислород. Из-за пожара было перекрыто Автозаводское шоссе, в районе которого находится завод. В пресс-службе «Сибура» заявили, что на предприятии в Дзержинске произошел пожар, взрыва не было.

Как рассказали РБК в «Сибуре», «благодаря слаженности и оперативности действий служб предприятия и МЧС открытое возгорание на производстве окиси этилена и гликолей» было ликвидировано, угроза взрыва отсутствует. Жертв и пострадавших нет.

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Нижний Новгород склад продукты Пожар МЧС
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