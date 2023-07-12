На нижегородском заводе «Сибура» загорелась производственная установка

На заводе газоперерабатывающей компании «Сибур» в Нижнем Новгороде произошел пожар и взрыв

Фото: dzr_dtp / VK

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В Дзержинске Нижегородской области произошел пожар на Автозаводском шоссе, д. 65. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным сервиса онлайн-карт 2ГИС, там находится завод окиси этилена и гликолей компании «Сибур-Нефтехим».

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Людей эвакуировали, жертв и пострадавших нет. В тушении огня задействовали 80 человек и 24 единицы техники. К 15:15 факельное горение было прекращено, далее началось охлаждение производственной установки.

Портал NN.RU со ссылкой на свои источники в экстренных службах сообщил, что после начала пожара на заводе произошел взрыв. По словам собеседника портала, на предприятии горела производственная установка, содержащая химическое вещество и кислород. Из-за пожара было перекрыто Автозаводское шоссе, в районе которого находится завод.

РБК направил запрос в «Сибур».

Предприятие в Нижнем Новгороде производит гликоли, акриловую кислоту, акриловые эфиры и окись этилена. «Сибур-Нефтехим» — единственный в России производитель метилакрилата и 2-этилгексилакрилата, отмечается на сайте компании.