В дагестанском селе потушили пожар, разрушивший 20 строений

Пожар в дагестанском селе Хутрах, который уничтожил 20 строений, в том числе шесть жилых домов, потушили. Об этом сообщило ГУ МЧС по Дагестану в своем телеграм-канале.

«В 00:20 (время совпадает с московским) — полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении ведомства. Огонь удалось окончательно потушить спустя почти десять часов.

Глава Дагестана Сергей Меликов написал в своем телеграм-канале, что ситуацию с пожаром он держал на личном контроле. По его словам, точные причины возгорания еще предстоит выяснить, но «самое главное для нас — люди целы». Он пообещал, что власти помогут восстановить имущество «общими силами» и попросил оказать необходимое содействие специалистам, «в том числе собрать необходимые документы».

Как сообщили РБК в пресс-службе МЧС, среди сгоревших 20 строений — хозпостройки, жилые и нежилые дома. Шесть из них, сказал руководитель Единой дежурной диспетчерской службы Цунтинского района Магомедкамиль Анварбегов, «точно жилые». Площадь пожара составила 800 кв. м.

Тушить пожар помогли местные жители, расстояние от Хутраха до ближайшей пожарной части в селе Кидеро — 26 км. Село находится в Цунтинском районе на юго-западе Дагестана.

Региональная прокуратура начала проверку в связи с происшествием.