В Приморье после посадки на мель эвакуировали катамаран

По предварительным данным, на борту находится 174 человека, судно не повреждено, пострадавших нет. Катамаран сел на мель в сильном тумане. Прокуратура начала проверку после инцидента

В Приморском крае в проливе Старка у острова Русский на мель сел катамаран, оттуда начали эвакуировать пассажиров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

По предварительным данным, на судне находятся 174 человека, данных о пострадавших среди них нет. К месту отплыл теплоход компании-перевозчика.

«Сегодня в 11:40 (04:40 мск) в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в условиях сильного тумана катамаран, перевозящий граждан на остров Попова, сел на мель в проливе Старка. На данный момент спасатели МЧС России эвакуируют граждан на двух катерах» — сообщили в ведомстве.

В управлении транспорта администрации Владивостока уточнили агентству, что судно называется «Катамаран Москва». По предварительной информации, оно не повреждено. Сначала спасатели планируют эвакуировать всех пассажиров и пересадить их на другой транспорт. Затем судно будут снимать с мели.

Проверку по факту произошедшего начала Дальневосточная транспортная прокуратура, сообщил «РИА Новости» ее представитель. Катамаран плыл на остров Попова из Владивостока, сказали агентству в мэрии города. Там уточнили, что кроме 174 пассажиров на судне находились четверо членов экипажа.

Эвакуировать людей с катамарана будут судно «Лотос» и баржа, а также два катера МЧС, добавил собеседник агентства.

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В июле в Якутии посреди реки Лена на мель сел прогулочный теплоход «Метеор-235, который вез пассажиров я Якутск. На его борту находились 15 человек, в том числе девять пассажиров и шесть членов экипажа. Семеро из них пострадали, их госпитализировали.

Следственный комитет начал проверку после произошедшего. По словам капитана, судно село на мель из-за плохой видимости и погодных условий.