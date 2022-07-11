Теплоход сел на мель посередине реки Лены в Якутии
Теплоход «Метеор-235» сел на мель на середине реки Лены в Якутии, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте в Telegram.
По предварительным данным, теплоход выполнял заказной рейс «Лямпушка (Кобяйский район) — Якутск». Он сел на мель в 03:30 по местному времени в трех километрах от села Графский Берег Намского района Якутии.
На борту находились девять пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадали семь человек. Их доставили в больницу.
Следователи начали доследственную проверку. По словам капитана, теплоход сел на мель из-за плохой видимости судовой расстановки при текущих погодных условиях, передало «Якутия.Инфо».
Накануне около поселка Аракчино в Татарстане на Волге затонул прогулочный теплоход. На борту было 34 человека. Всех доставили на берег.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Максимальное наказание — лишение свободы на два года.