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Теплоход сел на мель посередине реки Лены в Якутии

Теплоход сел на мель на реке Лене в Якутии, пострадали семь человек

Теплоход «Метеор-235» сел на мель на середине реки Лены в Якутии, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте в Telegram.

По предварительным данным, теплоход выполнял заказной рейс «Лямпушка (Кобяйский район) — Якутск». Он сел на мель в 03:30 по местному времени в трех километрах от села Графский Берег Намского района Якутии.

На борту находились девять пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадали семь человек. Их доставили в больницу.

Следователи начали доследственную проверку. По словам капитана, теплоход сел на мель из-за плохой видимости судовой расстановки при текущих погодных условиях, передало «Якутия.Инфо».

В Татарстане затонул теплоход с 34 пассажирами на борту
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Накануне около поселка Аракчино в Татарстане на Волге затонул прогулочный теплоход. На борту было 34 человека. Всех доставили на берег.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Максимальное наказание — лишение свободы на два года.
 

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Теги
теплоход Республика Саха (Якутия) пострадавшие река Лена
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