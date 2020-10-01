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Аксенов уволил министра транспорта Крыма

Сергей Карпов и Сергей Аксенов (слева направо)
Сергей Карпов и Сергей Аксенов (слева направо) (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Министр транспорта Крыма Сергей Карпов отправлен в отставку, сообщает портал правительства региона.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил об этом кадровом решении на совещании по строительной отрасли. Сам Аксенов написал об этом в своем Facebook.

«Министр транспорта Республики Крым Сергей Васильевич Карпов покидает свой пост. На ближайшее время работу отрасли курирует вице-премьер Евгений Константинович Кабанов», — написал Аксенов.

Запись в facebook пользователя aksenov.rk

Карпов был назначен министром транспорта Крыма в октябре 2018 года.

Материал дополняется.

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