Общество , 01 окт, 12:54
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Аксенов уволил министра транспорта Крыма
Сергей Карпов и Сергей Аксенов (слева направо)
Министр транспорта Крыма Сергей Карпов отправлен в отставку, сообщает портал правительства региона.
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил об этом кадровом решении на совещании по строительной отрасли. Сам Аксенов написал об этом в своем Facebook.
«Министр транспорта Республики Крым Сергей Васильевич Карпов покидает свой пост. На ближайшее время работу отрасли курирует вице-премьер Евгений Константинович Кабанов», — написал Аксенов.
Запись в facebook пользователя aksenov.rk
Карпов был назначен министром транспорта Крыма в октябре 2018 года.