Аксенов уволил министра транспорта Крыма

Сергей Карпов и Сергей Аксенов (слева направо) (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Министр транспорта Крыма Сергей Карпов отправлен в отставку, сообщает портал правительства региона.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил об этом кадровом решении на совещании по строительной отрасли. Сам Аксенов написал об этом в своем Facebook.

«Министр транспорта Республики Крым Сергей Васильевич Карпов покидает свой пост. На ближайшее время работу отрасли курирует вице-премьер Евгений Константинович Кабанов», — написал Аксенов.

Запись в facebook пользователя aksenov.rk

Карпов был назначен министром транспорта Крыма в октябре 2018 года.