Дмитрий Кривенко (Фото: krymavtodor.ru)

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил директора «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко из-за некачественного строительства дорог. Об этом сообщил сам чиновник в ходе совещания по итогам посещения объектов в Симферополе и Симферопольском районе, видеотрансляция заседания опубликована на странице Аксенова в Facebook.

«Руководителя «Крымавтодора» — это товарищ Кривенко (директор предприятия «Крымавтодор» Дмитрий Кривенко. — РБК) — уволить», — заявил Аксенов.

Кроме того, он объявил выговоры начальнику Службы автодорог Крыма Александру Нефедову и его первому заместителю Антону Суханову за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах.

Аксенов также поручил назначить исполняющего обязанности директора предприятия.