Аксенов назначил седьмого за четыре года министра транспорта Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил председателя комитета дорожного хозяйства Сергея Карпова министром транспорта республики. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Мной принято решение о назначении Сергея Васильевича Карпова министром транспорта Республики Крым», — написал он.
Аксенов добавил, что также решил вернуть «Службу автомобильных дорог Республики Крым» и Государственный комитет дорожного хозяйства республики в состав Министерства транспорта.
Предыдущий министр транспорта Крыма Юрий Овсянников подал заявление об увольнении в середине сентября. Сергей Аксенов заявил, что Овсянников ушел с должности из-за того, что не выполнил поставленные перед ним задачи. Он добавил, что заявление Овсянникова об увольнении стало одним из его немногих правильных решений.
Овсянникова назначили на должность министра транспорта в мае 2018 года. С момента присоединения Крыма к России в 2014 году он стал пятым министром на этом посту. Пришедший на его место Сергей Карпов с ноября 2017 года был председателем Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым.